Najbolj varni avtomobili: med zmagovalci dva iz Kitajske

Euro NCAP ima za seboj najbolj obsežno leto varnostnih testov. Zdaj so predstavili varnostno najuspešnejše modele po posameznih kategorijah avtomobilov, ki so jih ocenjevali iz vidika zaščite odraslih potnikov, otrok, ranljivih udeležencev prometa in varnostno-asistenčnih sistemov. Rezultati so zanimivi, saj noben izmed zmagovalcev ne prihaja iz Evrope, zato pa sta med zmagovalci dve tesli in dva avtomobila iz Kitajske. Kaj takega bi bilo pred desetimi leti nepredstavljivo.

Zmagovalci po posameznih razredih in delež osvojenih točk:

zaščita potnikov zaščita otrok ranljivi prometni ud. varnostni sistemi Hyundai Ioniq 6 97% 87% 66% 90% ORA Funky Cat 92% 83% 74% 93% Tesla Model S 94% 91% 85% 98% WEY Coffee 01 91% 87% 79% 94% Tesla Model Y 97% 87% 82% 98%

vir: Euro NCAP

Tesla model S je slavila med poslovnimi in električnimi avtomobili. Foto: EuroNCAP

Nekaterih najbolj varnih morda niti še ne poznate

V razredu veliki družinski avtomobil je slavil hyundai ioniq 6, med poslovnimi avtomobili pa tesla model S - ta je bila obenem varnostno najbolj prepričljiva tudi med vsemi električnimi avtomobili.

Med majhnimi avtomobili je na vrhu ORA funky cat - električni malček, ki spada pod okrilje kitajskega proizvajalca Great Wall. Enako velja tudi za vozilo WEY cofffee 01, ki je slavil v razredu velikih športnih terencev. Zelo blizu mu je bil tudi električni lexus RZ, kar so poudarili tudi pri Euro NCAP. Med kompaktnimi SUV-ji je bila varnostno najbolj prepričljiva tesla model Y.

Pet zvezdic za “kitajce” postaja samoumevnih

Med posameznimi dosežki izstopa zaščita odraslih v hyundaiju in tesli model Y, pa zaščita otrok v tesli model S, pri varnostno-asistenčnih sistemih pa sta obe tesli dosegli kar 98 odstotkov razpoložljivih točk.

Podobne trende pri varnostnih ocenah je pokazalo tudi zadnje decembrsko testiranje kar 14 novih avtomobilov. Pet zvezdic so dobili ameriški lucid air, pa več kitajskih avtomobilov (MG 4, omoda5, mifa 9), le štiri zvezdice pa modeli z evropskimi koreninami - ford kuga, VW touran, peugeot 408 in citroen C4 X.

Najbolj varen majhen avtomobil leta - ORA funky cat. Foto: EuroNCAP

Tesla model Y. Foto: EuroNCAP

Hyundai ioniq 6. Foto: EuroNCAP