Poglejte si, kako nesrečo “preživi” kitajski avtomobil. #video

Belgijska organizacija je skupaj z zadnjim svežnjem varnostnih testov za leto 2023 poudarila tudi vpliv športnih terencev tako na prometno varnost kot tudi okoljski odtis. Med enajstimi avtomobili na testu je bilo spet kar sedem športnih terencev.

“Dolga leta so Euro NCAP obtoževali, da zaradi varnostnih zahtev pospešuje vse večjo maso avtomobilov. To ni bilo nikoli res, saj vse večja masa vozil na cesti prav gotovo ni povezana z varnostjo. Večja masa je posledica izbire voznikov tovrstnih vozil in elektrifikacije, kjer imamo zaradi težnje po večjem dosegu vse večje in zato težje baterije,” je poudaril Michiel van Ratingen, generalni sekretar Euro NCAP.

Letos med najboljšimi tudi BMW serija 5. Foto: EuroNCAP

Kdo je bil letos varnostno najboljši?

Pri zaščiti odraslih potnikov so letos najvišjo oceno dobili nio ET5, nio EL7, volkswagen ID.7, BYD tang in smart #3. Vsi ti avtomobili so dobili vsaj 90 odstotkov razpoložljivih točk. Pri zaščiti otrok so izstopali mercedes EQE SUV, vinfast VF8, volkswagen ID.7, obe izvedbi BYD seal, BYD dolphin in lexus RZ. Z varnostno-asistenčnimi sistemi sta bila najbolje opremljena mercedes-benz EQE SUV in smart #3.

Štiri zvezdice so dobili trije avtomobili z zadnjega testa. Pri najboljših pa torej poreklo avtomobila nima neposrednega vpliva. Med najboljšimi so bili tako evropski kot kitajski avtomobili.

Rezultati varnostnih testov Euro NCAP v letu 2023:

št. zvezdic potniki otroci pešci asist. sist. BMW serija 5 ***** 89 % 85 % 86 % 78 % BYD Tang ***** 90 % 86 % 83 % 77 % BYD Seal-U ***** 87 % 87 % 80 % 73 % Honda ZR-V **** 79 % 86 % 81 % 68 % Hyundai Kona **** 80 % 83 % 64 % 60 % Kia EV9 ***** 84 % 88 % 76 % 83 % Mercedes-Benz EQE SUV ***** 87 % 90 % 80 % 85 % Smart #3 ***** 90 % 86 % 84 % 85 % Vinfast VF8 **** 76 % 89 % 77 % 79 % Volkswagen ID.7 ***** 95 % 88 % 83 % 80 % Xpeng G9 ***** 85 % 85 % 78 % 78 % BYD Dolphin ***** 89 % 87 % 85 % 79 % BYD Seal ***** 89 % 87 % 82 % 76 % Xpeng P7 ***** 87 % 81 % 81 % 78 % Lexus RZ ***** 87 % 87 % 84 % 81 % Nio EL7 ***** 93 % 85 % 80 % 79 % Nio ET5 ***** 96 % 85 % 83 % 81 %

vir: EuroNCAP

Hyundai kona se je komaj izognila le trem varnostnim zvezdicam. Foto: EuroNCAP

Razočarala je predvsem hyundai kona

Kljub prevladi športnih terencev je večina vozil z zadnjega testa dobila pet varnostnih zvezdic.

Razočarala je nova hyundai kona, ki je komaj dobila štiri zvezdice. Precej točk ji je zmanjkalo pri zaščiti pešcev oziroma ranljivih skupin udeležencev prometa ter pri varnostno-asistenčnih sistemih. Sodeč po poročilu Euro NCAP se je kona za las izmaknila celo oceni treh zvezdic.

S štirimi se je poleg kone morala zadovoljiti tudi nova honda ZR-V, ki je bila z maso 1,58 tone sicer najlažji avtomobil na testu. Štiri zvezdice je dobil tudi vietnamski avtomobil vinfast VF8.

Pet zvezdic tudi za kitajska BYD in Xpeng

Zelo dobro sta se izkazala novi volkswagen ID.7 in BMW serija 5. Oba sta dosegla 95 odstotkov točk pri zaščiti odraslih potnikov, kar je eden najboljših rezultatov leta.

Na testu so bili tudi avtomobili kitajske znamke BYD. Pet zvezdic sta dobila športna terenca tang in seal-U. Pet zvezdic je dobil tudi xpeng G9, enako tudi kia EV9 in smart #3.

Na letni ravni je odličen varnostni rezultat uspel kitajski znamki Nio z modeloma EL7 in ET5.