Letos že četrti z le tremi zvezdicami Euro NCAP #foto

Euro NCAP je objavil nov sveženj varnostnih testov za nove avtomobile, med katerimi so najbolj izstopale le tri zvezdice za jeepa avengerja. To je med letošnjimi testiranimi avtomobili četrti s takim izkupičkom.

Jeep avenger se je odrezal dobro pri splošni zaščiti odraslih potnikov in otrok, kjer je prejel 79 oziroma 70 odstotkov razpoložljivih točk. Slabši pa so bili rezultati stranske zaščite desetletnikov na zadnjih sedežih, odzivnosti samodejnega zaviranja v sili in tudi testiranja sistema za prepoznavanje prisotnosti otrok na zadnjih sedežih.

Pri Jeepu so sicer junija komunicirali skupno število prodanih avengerjev, ki je bil lani izbran za evropski avtomobil leta. Jeep je zanj takrat dobil prvih sto tisoč naročil. Prodaja se je izboljšala po prihodu bencinske oziroma hibridne različice, saj je bil avenger sprva skoraj povsod na voljo le z električnim pogonom. V skupni prodaji električne različice predstavljajo 25 odstotkov prodanih avengerjev.

Komu letos pet in komu le tri zvezdice?

Med preostalimi avtomobili na tokratnem testu so pet zvezdic prejeli audi Q6 e-tron, ford explorer, subaru crosstrek, subaru impreza in tudi kitaski xpeng G6. Štiri točke so pripadle Renaultovima modeloma captur in symbioz.

Med letos testiranimi avtomobili so tri zvezdice prejeli še dacia duster, suzuki swift in ford tourneo custom, vseh pet pa volkswagen passat, škoda kodiaq, škoda superb, mercedes-benz razred E, maxus mifa 7, volkswagen tiguan, zeekr 001, zeekr X, honda C-RV, nio EL6 in toyota C-HR.