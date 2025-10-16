Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Le tri zvezdice EuroNCAP za enega najbolj priljubljenih malčkov na trgu #foto

Gregor Pavšič

Avtor:
Gregor Pavšič

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,04
Dongfeng box Euro NCAP | Dongfeng box se ni izkazal pri čelnem trčenju z določenim zamikom. | Foto EuroNCAP

Dongfeng box se ni izkazal pri čelnem trčenju z določenim zamikom.

Foto: EuroNCAP

Na zadnjem testu Euro NCAP je s tremi zvezdicami slabšo varnostno oceno dobil dongfeng box, enako tudi volkswagen T-cross.

Dongfeng box Euro NCAP | Foto: EuroNCAP Foto: EuroNCAP Dongfeng box je cenovno eden najdostopnejših električnih avtomobilov na trgu, kar se vsaj v Sloveniji izraža tudi v dobrih prodajnih številkah. Štiri metre dolg box, ki preseneča z opremo, prostornostjo in nekaj manj z voznimi lastnostmi, se na našem trgu uvršča v prvo peterico najuspešnejših električnih avtomobilov.

Na zadnjem testu Euro NCAP je bil prav box tisti, ki je dobil najslabšo oceno. Prislužil si je tri varnostne zvezdice. Slabši izkupiček je bil že pri oceni zaščite odraslih potnikov (69 %), kar kaže na slabšo kakovost in zaščito karoserije ob čelnem trku. Pri zaščiti otrok je dobil 81 odstotkov, pri zaščiti ranljivih udeležencev v prometu 67 odstotkov in pri varnostno-asistenčnih sistemih 77 odstotkov. Kot kaže spodnji pregled, je imel med malčki slabšo zaščito odraslih potnikov tudi hyundaj inster. 

Pri EuroNCAP med kitajskimi malčki še niso testirali leapmotorja T03, zato pa je BYD dolphin surf dobil pet zvezdic, hyundai inster in renault 5 pa štiri varnostne zvezdice.  

Hongqi
Avtomoto Kitajci hitro novačijo trgovce, letos so v Sloveniji že podvojili prodajo #foto

Primerjava novejših električnih majhnih avtomobilov:

zaščita potnikov zaščita otrok zaščita pešcev asistenčni sistemi
dongfeng box *** 69 % 81 % 67 % 77 %
hyundai inster **** 70 % 81 % 70 % 67 %
renault 5 **** 80 % 80 % 76 % 68 %
BYD dolphin surf ***** 82 % 86 % 76 % 77 %

Tri zvezdice je po obnovljenem testu prejel tudi Volkswagnov T-cross, ki prav tako spada med najbolje prodajane avtomobile.

Ocene avtomobilov na zadnjem varnostnem testu:

  • Pet zvezdic: audi Q3, BMW X3, cadillac optiq, chery tiggo 7* in 8*, cupra born*, EBRO s700 in s800, hongqi EHS5, IM IM5, mazda 6e, MG MGS6, škoda octavia*, volkswagen golf*, volkswagen ID.4*
  • Štiri zvezdice: DS N8
  • Tri zvezdice: dongfeng box, volkswagen T-cross

*obnovljen test

Dongfeng box Euro NCAP | Foto: EuroNCAP Foto: EuroNCAP

EuroNCAP dongfeng box
