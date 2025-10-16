“Kitajci” hitro novačijo trgovce, letos so v Sloveniji že podvojili prodajo #foto

Kitajske avtomobilske znamke v Sloveniji pospešeno prihajajo tudi v salone tradicionalnih evropskih znamk, trgovci pa pod eno streho prodajajo tako evropska kot azijska vozila.

Hongqi ima v Ljubljani svoj namenski prodajni salon, kmalu ga dobi tudi znamka BAIC. Foto: Plan-net Avto Štiri prodajno najuspešnejše kitajske znamke avtomobilov so letos do konca septembra zbrale 1.857 registracij novih avtomobilov, kar predstavlja dobre štiri odstotke bruto avtomobilskega trga v Sloveniji. Ob izločanju enodnevnih registracij bi bil tržni delež še precej višji. Tri med temi znamkami (četrte na trgu še ni bilo) so imele v prvih devetih mesecih lanskega leta skupaj manj kot tisoč registracij novih avtomobilov.

Ta rast je tudi posledica hitro rastoče prodajne mreže. Povsem ekskluzivno kitajska sta za zdaj v Sloveniji le dva salona, ostali trgovci pa poslujejo po konceptu “multi-brand” in torej prodajajo avtomobile različnih znamk. V zadnjem letu je veliko trgovcev prodaji klasičnih evropskih znamk dodalo še vsaj po eno ali več novih kitajskih imen.

Tretjino vse kitajske prodaje v Sloveniji sta do zdaj zagotovila dva posamično najuspešnejša modela - forthing T5 in dongfeng box. Tretji najuspešnejši je MG ZS. Foto: Gregor Pavšič

Tri znamke med tridesetimi, ena med petnajstimi najuspešnejšimi

Med kitajskimi avtomobilskimi znamkami so v Sloveniji za zdaj opaznejši pečat pustile tri. Vse so del prve trideseterice avtomobilskih znamk v Sloveniji, meja za tako uvrstitev pa je bila do konca septembra zbranih vsaj 133 registracij novih avtomobilov.

Vodilni je Dongfeng, ki je do konca septembra zbral 865 registracij. Zavihteli so se na petnajsto mesto med znamkami, njihov najuspešnejši model forthing T5 pa sodi med prvo dvajseterico posameznih avtomobilov na trgu. Kot smo že pisali predvsem pri električnem boxu izrazito prevladujejo fizični kupci. V prvih devetih mesecih lanskega leta je Dongfeng zbral komaj nekaj čez sto registracij, saj boxa na trgu še ni bilo in tudi T5 je šele lovil svoj zalet.

Vsi ti podatki veljajo za slovenski bruto avtomobilski trg, kjer se postopno veča število enodnevnih registracij in izvoza v tujino. Za omenjene kitajske avtomobile naj to ne bi veljalo, a številke o izkupičku registracij novih avtomobilov v devetih mesecih so zgovorne. Predlani jih je bilo 38, lani 41 in letos že več kot 44 tisoč.

Po Sloveniji že vozi tudi BYD atto 2. Foto: BYD Geely je prodajo v prvih devetih mesecih iz lanskih 282 letos povečal na 335 registracij. Na drugi strani že tretje leto navzdol drsijo registracije znamke MG. Leta 2023 so do konca septembra zbrali 620, lani 574 in letos 546 registracij.

Poleg treh največjih kitajskih znamk je letos opazen prihod že opravil Leapmotor. Do konca septembra so registrirali 111 avtomobilov, od tega 88 malčkov T03. Kmalu prihaja na trg tudi kombilimuzinski električni B10.

BYD v Sloveniji trgovcev še nima, a po slovenskih cestah že vozi blizu deset avtomobilov največjega kitajskega proizvajalca. Letos so registriral šest sealov, pa tudi modela seal U in atto 2.

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Največ pooblaščenih prodajalcev in serviserjev je uredilo podjetje Plan-net Avto. Dongfengove avtomobile v Sloveniji prodaja že 26 trgovcev. Ti so dobro razpršeni po celi Sloveniji.

Osnovna taktika se zdi dobro premišljena - ker javnost kitajskim znamkam še ne zaupa stoodstotno, so se povezali s trgovci na lokalni ravni, ki imajo v svojem kraju že daljšo tradicijo. Ko kupec avtomobila pri prodajalcu, ki mu zaupa, opazi kitajsko ime, mu bo lažje zaupal tudi sam.

Poleg svojega domačega salona v Kamniku pod Krimom so nedavno v Ljubljani odprli namenski salon znamke Honqgi, prihodnjo pomlad bodo predvidoma podobnega pripravili še za znamko BAIC.

Xpeng je prihod v Slovenijo začel prek trgovskega centra, a načrtujejo tudi že klasična prodajna salona. Foto: Gregor Pavšič

Geely ima po Sloveniji enajst trgovcev, ki vsi zastopajo tudi nekatere druge znamke. Znamka Lynk&Co je še nekoliko bolj nišno usmerjena, zato sta ob še skromni prodaji tudi prodajna salona (nista ekskluzivna za to znamko) le v Ljubljani in Mariboru. Novost pri uvozniku KMAG bo kmalu še ena Geelyjeva znamka Zeekr.

MG je pri osmih trgovcih, ki imajo prav tako “multi-brand” koncept. Podobno velja za novi znamki Jaecoo in Omoda, ki imata za zdaj štiri prodajne salone (Ljubljana, Koper, Celje, Murska Sobota)

Nekateri trgovci so se tudi že povsem specializirali za kitajske znamke. Tam primer je Avto center Radlje, ki združuje tako dvojec Jaecoo-Omoda kot tudi znamke Dongfenga.

Lapmotor, ki je del evropskega Stellantisa, ima za zdaj pet trgovcev (Ljubljana, Koper, Maribor, Visoko, Murska Sobota).

