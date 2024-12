Štiri metre dolg kitajski avtomobil je ena zanimivejših novosti letošnjega leta, ki pa je jadra na slovenskem avtomobilskem trgu šele začel razpenjati. To je pomemben in prvi velikoserijski test takega električnega avtomobila za trg, saj odpira vprašanje, kako veliko bo povpraševanje po manjših električnih avtomobilih z redno ceno okrog 25 tisoč evrov. Box je za potnike izjemno prostoren avtomobil, ki navkljub svoji ceni (in poreklu) prepriča z dobrimi materiali in zimskim dosegom vsaj med dobrih 200 (avtocesta) do skoraj 300 kilometrov (kombinirana vožnja), ima pa seveda tudi svoje bolj ali manj izrazite pomanjkljivosti – na primer volan brez globinske nastavitve.

Box s subvencijo stane nekaj več kot 17 tisočakov, kar je danes manj kot solidno opremljen bencinsko gnani avtomobil tega razreda, brez upoštevanja subvencije pa je cena primerljiva s hibridnimi različicami. Z nekaj davčne akrobatike bo lahko podjetje box kupilo za le dobrih 12 tisoč evrov. Box je danes prvi tak avtomobil na trgu, a bo v roku treh let dobil še veliko zanimive konkurence – renault 5, citroën e-C3 (nekaj primerkov je že v Sloveniji), hyundai inster in nato še volkswagen ID.2, škoda epiq in cupra raval. Za vse te je danes box predvsem pri vsakodnevni uporabnosti postavil zelo resno izhodišče.

Palec gor: vsakodnevna uporabnost, ne pretirano kitajska oblika, materiali v notranjosti, ergonomija, prostornost na zadnjih sedežih, dober doseg, baterije tipa LFP

Palec dol: volan ni nastavljiv po globini, nekaj slabši občutek na volanu, moč polnjenja, izkoristek zaslona

Video - notranjost in melodija ob zaklepanju

Tudi pozimi zmore box pri kombinirani vožnji blizu 300 kilometrov dosega. Foto: Gregor Pavšič

Na Kitajskem nammi, v Evropi box. Foto: Gregor Pavšič

Dongfeng nammija sem prvič videl lani jeseni, ko so ga razkrili na avtomobilski razstavi v Pekingu. V oči sta mi padla dva relativno visoka Kitajca, ki sta navidezno povsem spodobno sedela na zadnji klopi. S prostornostjo in napovedano ceno je hitro obetal. Nekaj mesecev pozneje je postal ta avtomobil, ki je za Evropo dobil simpatično ime box, prvi adut Dongfenga za preboj v Evropo. Že dejstvo, da je ključe prvi slovenski lastnici predal kar sam Dongfengov šef za Evropo, pove nekaj o tem, da z evropskimi ambicijami mislijo resno. Logistika poteka prek Luke Koper in razmah Dongfengovega posla, vsaj dokler v Evropi ne zgradijo prve tovarne, bo dober obet tudi za slovensko gospodarstvo.

Potopne kljuke na vratih. Foto: Gregor Pavšič

Boxa ocenjujem iz vidika uporabnosti in cene kot prvo resno električno alternativo bencinsko in hibridno gnanim mestnim avtomobilom. Cena krepko pod 30 tisočaki to primerjavo zdaj omogoča. Box v Sloveniji (za zdaj) stane slabih 25 tisoč evrov, kar je približno toliko, kot stanejo hibridni avtomobili cliovega razreda. Če kupec izkoristi subvencijo, pade cena na 17 tisočakov oziroma pod ceno spodobno opremljenih bencinsko gnanih primerljivih avtomobilov. Ta cena je realna, nekaj več davčne spretnosti bo treba uporabiti pri podjetjih za odbijanje DDV (skupaj z računovodskimi zahtevami) in ceno le nekaj nad 13 tisočaki.

Električni avtomobil, kot je box, je najprej namenjen vlogi drugega domačega avtomobila, torej predvidljivim vsakodnevnim vožnjam in zato tokrat z nekoliko drugačnega vidika ocenjujemo tudi doseg in moč polnjenja. Vgrajena baterija tipa LFP ima kapaciteto 42 kilovatnih ur, kar pri zgolj avtocestni vožnji omogoča več kot 230 kilometrov, pri kombinirani vožnji pa blizu 300 kilometrov dosega.

Poraba je bila glede na trenutne temperature okrog ledišča dobra – povprečje na testu je bilo slabih 15 kilovatnih ur na sto prevoženih kilometrov, pri nekaj manj avtoceste pa pade tudi pod 14. Glede na namembnost vozila tako z dosegom večjih težav ni, še posebej ob izkoriščanju polnjenja doma ali v službi. In eno ali drugo je dejansko kar pomemben pogoj za dobro sobivanje s tem avtomobilom.

Servisi intervali? Obvezni so na 12 tisoč kilometrov oziroma enkrat letno. Predvideni servisi za deset let oziroma 120 tisoč kilometrov stanejo slabih 2.400 evrov.

Prečiščen in minimalističen vozniški prostor in veliko prostora na zadnji klopi. Foto: Gregor Pavšič

Kratki previsi in dolga medosna razdalja zaznamuje boxa. Foto: Gregor Pavšič

Kakovostni materiali v notranjosti s pridihom premijskih vozil. Foto: Gregor Pavšič

Prvi vtis je dober. Všeč mi je, ker oblikovno ni preveč kitajski. Dimenzijsko je na cesti celo zelo postaven avtomobil. Dolg je štiri metre (4.030 mm), širok 1,8 metra (1.810 mm), najbolj pa izstopa z 2,66 metra medosne razdalje. To je 7,7 centimetra več kot pri cliu in to medosje je tudi ključno za glavne boxove prednosti.

Notranjosti boxa ni slabše kakovosti, kot bi morda pričakovali glede na ceno in kitajsko poreklo. Ravno nasprotno – vrata imajo "potopne" kljuke, stranska okna so brez okvirjev, za zagon motorja ni treba ničesar pritisniti, temveč se le usesti na voznikov sedež in stisniti zavoro. Pohvaliti velja materiale na vratih in sredinski konzoli, kjer daje box celo nekoliko premijski pridih. Prijeten na otip je tudi volanski obroč in trdo plastiko je vsaj blizu dosega rok kar težko najti. Na tem področju pri Dongfengu zagotovo niso varčevali.

Zanimiva sredinska konzola s ploščo za brezžično polnjenje telefona. Foto: Gregor Pavšič

Če so materiali dobri in enako velja tudi za osnovno ergonomijo (prestavna ročica menjalnika ob volanu, zelo priročen podstavek z brezžičnim polnjenjem med sprednjima sedežema …), položaj za volanom omejuje dejstvo, da ga ni mogoče globinsko nastaviti. To je največja rak rana boxa (in mnogih kitajskih avtomobilov).

Pri svoji višini 180 centimetrov sem za volanom sedel še povsem dobro, toda višji vozniki bodo imeli lahko težave. S koleni bodo zadevali ob sredinsko konzolo, ali pa bodo prisiljeni sedeti toliko bolj zadaj, da bo upravljanje volana lahko nerodno.

Zadaj bosta dva potnika sedela brez težav, zasilno se bodo peljali tudi trije odrasli. Foto: Gregor Pavšič

Dno je povsem ravno, dovolj velik pa je tudi kot odpiranja vrat. Foto: Gregor Pavšič

Klasična obvolanska ročica za upravljanje z menjalnikom. Foto: Gregor Pavšič

Prostorski izkoristek boxa je odličen, kar je predvsem zasluga kratkih previsov. Prostoren in dokaj prečiščen je že vozniški del, najbolj pa preseneti prostornost na zadnji klop Sovoznikov predal se iztegne tudi kot manjši podstavek. Foto: Gregor Pavšič i. Sedenje zadaj je vsaj na ravni avtomobila golfovega razreda in tega bodo veseli vsi tisti, ki bi z boxom vsakodnevno prevažali otroke.

Zadnja klop ni deljiva, in če jo želimo podreti, je to najlažje storiti iz strani prtljažnika. Na obeh straneh je namreč treba potegniti vrvico z vzvodom, kar je iz notranjosti vozila opraviti težje kot od zunaj.

Prtljažnik je za to velikost avtomobila spodobno velik, minus si zasluži predvsem zaradi nepravilne notranje oblike in s tem slabšim prostorskim izkoristkom.

Kako je med ovinki?

Vožnja kljub prostornosti in zavidljivim materialom občasno pusti nekoliko mešane občutke. To velja predvsem za občutek na volanu, ki bi ga znali evropski proizvajalci najbrž nekoliko bolj izpiliti. Med ovinki na podeželski cesti pa je kljub temu prepričljiv in vozniško ne kaj slabši od večinskih standardov v tem velikostnem razredu. Spredaj ima McPhersonovo samostojno vzmetenje, zadaj pa samostojno vzmetenje s torzijsko gredjo. Avtomobil je obut v 17-palčne pnevmatike.

Elektromotor (sinhroni s trajnim magnetom) ima moč le 70 kilovatov, a je box vseeno prijetno poskočen. Pohvaliti velja tristopenjsko nastavljivo jakost zavorne rekuperacije, ki omogoča tudi tako imenovano vožnjo z enim pedalom. Na avtocesti brez težav zmore hitrosti okrog 130 kilometrov na uro.

Med prednosti boxa sodi tudi njegova okretnost in majhen obračalen krog.

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Kljub vsemu je za lastnika boxa pomemben pogoj, da ga bo polnil doma ali v službi. Moč polnjenja DC je nizka in med testom nismo presegli moči 60 kilovatov. Vgrajeni polnilnik je 6,6-kilovatni, a na javni polnilnici AC moč ni presegla 3,5 kilovata. To so moči, ki zahtevajo nekoliko daljše polnjenje in so v skladu z načelno namembnostjo takega avtomobila.

Ponoči ali med službo je časa dovolj, "hitri" postanki za polnjenje pa torej bolj ali manj odpadejo. Na polnilnici DC bo treba za polnjenje od 30 do 80 odstotkov počakati okrog 45 minut, na polnilnici AC smo v treh urah (kolikor je uradno omejeno parkiranje pri polnilnici v Ljubljani) v baterijo dobili 12 kilovatnih ur elektrike. To ni bilo dovolj za sto kilometrov dosega.

Polnite torej doma.

Mimogrede, strošek stotih kilometrov z javne polnilnice AC bo okrog pet evrov.

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Avtomobil še ne pozna slovenščine, prav tako do zdaj še ni imel vmesnikov, kot sta CarPlay in Android Auto. Vmesnik na zaslonu je tematsko obarvan po mačkah, informacijsko pa ni najbolje izkoriščen. Preslikava vsebine mobilnih telefonov je bila mogoča prek namenske aplikacije, a kot kaže zgornja fotografija so boxi zdaj že nadgrajeni tudi s sistemom CarPlay.

To je vsekakor bolje od prvotne rešitve, ki je iz vidika uporabnosti celo nekoliko sporna. Na zaslon namreč preslika vse odprte aplikacije na telefonu, torej tudi video vsebine, družbena omrežja, spletne strani in podobno. Voznik take možnosti ne bi smel imeti. Podoben sistem smo že videli tudi v avtomobilih Geelyja. Dongfeng je boxa v Evropi opremil s posebnim USB-ključkom, ki vozilo nadgradi z vmesnikoma CarPlay in Android Auto, v prihodnje pa tudi s slovenščino.

Foto: Gregor Pavšič

Box je težko objektivno oceniti, ker je na trg prišel kot prvi novodobni manjši električni avtomobil s ceno krepko pod 30 tisočaki. Ne sodi v najmanjši razred in je zaradi dolgega medosja zanimiv tudi kot edini domači avtomobil, saj je zelo prostoren (prtljažnik pogojno).

Ker se polni s podpovprečno hitrostjo, bo namenjen tistim, ki bodo baterijo večinoma polnili doma ali v službi. Prednost baterije je v njeni pričakovani manjši degradaciji in s tem dolgoročnim ohranjanjem ustrezne kapacitete. S tega vidika je box premišljeno in racionalno zasnovan električni avtomobil, ki lahko zadovolji precej širok krog uporabnikov.

Kako dober je box, bodo pokazali šele njegovi prihodnji tekmeci. Enako velja tudi v nasprotni smeri. Že napovedani avtomobili so z boxom dobili prvo konkretno primerjavo in zato je pomen tega kitajskega avtomobila dejansko zelo velik.

Box prekaša dacio spring, resni tekmeci pa bodo že omenjeni renault 5, citroën e-C3, trojček Volkswagnovega koncerna, hyundai inster in drugi. Vsi skupaj bodo resen test za evropsko elektromobilnost in želeno nižanje izpustov ogljikovega dioksida pri računu vsakega avtomobilskega proizvajalca.