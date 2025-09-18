Voljeni člani Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije (KGZS) so te dni prejeli dokument z desetimi pisnimi navodili za javno komuniciranje. Predsednik Jože Podgoršek je določil pravila, kako naj zbornica in njeni predstavniki nastopajo v medijih in na družbenih omrežjih. Med kmeti so sprožila burne odzive, od očitkov o "vojaški disciplini" do primerjav s Stalinovimi metodami.

Navodila med drugim določajo, da je treba vsak medijski nastop predhodno uskladiti z oddelkom za odnose z javnostmi, vse izjave pa morajo temeljiti na enotnih stališčih sveta zbornice, piše Dnevnik. Člani se morajo tudi na osebnih družbenih profilih zavedati, da so njihove objave povezane z njihovimi funkcijami.

Podgoršek trdi, da gre za povsem običajen dokument: "S tem smo želeli le urediti, kdo predstavlja zbornico in kako. Če kdo nastopa kot posameznik, s tem nimamo težav."

Očitek o cenzuri in discipliniranju

A številni zbornični svetniki vidijo navodila kot poskus utišanja kritičnih glasov. Kmet Klemen Šavli jih označuje za "vojaško disciplino pod vplivom SDS", Roman Žveglič pa se sprašuje, ali je za to sploh kdo glasoval: "Vsak naj javno pove, kar misli. Po statutu zbornico zastopa predsednik, drugi pa imajo pravico do svojega mnenja."

Bivši svetnik Andrej Podpečan je dokument primerjal kar s Stalinovimi okrožnicami in dodal, da odraža Podgorškove "mokre sanje", da bi znova postal kmetijski minister.

Med svobodo govora in ugledom organizacije

Podgoršek vztraja, da naj bi pravila predvsem ščitila ugled zbornice in preprečevala sovražni govor. Kritiki pa menijo, da KGZS s tem izgublja stik z resničnimi problemi kmetov in da navodila ne bodo prispevala k njenemu ugledu, ampak krepila nezaupanje.