Podgoršek: Ministrstvo z odhodom z Agre zaprlo vrata dialogu s kmeti

Predsednik Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije (KGZS) Jože Podgoršek obžaluje odločitev predstavnikov ministrstva za kmetijstvo, ki so v sredo ob kmečkem izrazu nestrinjanja z nekaterimi vladnimi ukrepi zapustili razstavni prostor na sejmu Agra. Ministrstvo je s tem po njegovih besedah zaprlo vrata dialogu s kmeti.

Kot je danes v izjavi za javnost na Agri dejal Podgoršek, so prašičjerejci, ki so nezadovoljstvo izrazili na razstavnem prostoru kmetijskega ministrstva, mirno izražali svoja mnenja s transparenti, ministrstvo pa je takšno ravnanje označilo kot ogrožanje.

"Obžalujemo, da se je ministrstvo odzvalo na način, da je zapustilo sejem. Kmetje, med njimi kmečke družine z otroki, so prišli z mirnim namenom, opremljeni zgolj s transparenti," je dejal Podgoršek. Sam dogodka niti ne označuje kot protest, ampak kot dialog. "Šlo je za klic tistih, ki jih zakon o zaščiti živali praktično ukinja, šlo je za te kmečke družine," je poudaril.

Podgoršek meni, da je ministrstvo z odhodom dalo vtis, da so na njegovem razstavnem prostoru dobrodošli le tisti, ki se z vladnimi predlogi strinjajo, ne pa tudi kritični glasovi.

Sporna ureditev zakona o zaščiti živali

Kot je poudaril, so kmetje s protestnim nastopom želeli opozoriti predvsem na sporno ureditev zakona o zaščiti živali. Zbornica po njegovih besedah vztraja pri spremembah zakona, saj trenutne določbe ogrožajo obstoj številnih kmetij. "Mi nismo proti dobrobiti živali. Podpiramo brezbolečinsko kastracijo in konec kletk, a zahtevamo razumne prehodne roke ter možnost, da določene posege pod nadzorom izvajajo usposobljeni rejci," je pojasnil.

Podgoršek je opozoril, da je bil eden od kmetov po mirnem nastopu pozneje poškodovan v incidentu z varnostno službo, kar na zbornici ostro obsojajo. "Če bo sejem dopuščal pretepanje kmetov, si ga ne želimo več," je povedal.

Ob tem je poudaril, da KGZS še vedno verjame v dialog, a si ne želi pogovorov zgolj o implementaciji zakona, temveč o njegovih spremembah. Če do tega ne bo prišlo, v zbornici skupaj z drugimi kmečkimi organizacijami ne izključujejo nadaljnjih protestnih aktivnosti v jesenskem in zimskem času.

Traktorji na ulice

"Ministrstvo je s svojimi ravnanji samo poklicalo traktorje na ulico. Mi pa bomo še naprej iskali poti, da ohranimo slovenske kmetije žive," je sklenil Podgoršek.

Zbornica je sicer že konec julija sporočila, da bo zaradi nevzdržnih razmer v kmetijstvu začela postopek za organizacijo vseslovenskega kmečkega protesta.