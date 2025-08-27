Kmetje protestirali na prostoru ministrstva. Ministrstvo: Vdrli so in nam onemogočali delo.

Živinorejci, nezadovoljni z odnosom kmetijskega ministrstva do te kmetijske panoge, so danes v sklopu sejma Agra svoje nezadovoljstvo izrazili na razstavnem prostoru ministrstva. Posredovali so varnostniki, kar so predstavniki živinorejcev označili za nepotrebno in neupravičeno. Predstavniki ministrstva so prostor predčasno zapustili.

Kot piše v sporočilu za javnost, pod katerega so podpisani Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Slovenska zveza prašičerejcev in Sindikat kmetov Slovenije, je obstoj živinorejske panoge dodatno ogrožen po nedavnem sprejetju novele zakona o zaščiti živali.

Zato so danes, kot so navedli, pripravili miren izraz nezadovoljstva na razstavnem prostoru ministrstva na Agri in tako državni sekretarki Maši Žagar pojasnili razloge za svoje nezadovoljstvo.

Varnostniki napadli predstavnike prašičerejcev

So pa v omenjenih organizacijah zgroženi, da so varnostniki pozneje "napadli predstavnike prašičerejcev in poskušali odstraniti plakate ter napise". Posredovanje se jim zdi "popolnoma neupravičeno in nepotrebno".

"Namen mirnega izražanja nezadovoljstva ni bil ustrahovanje kogarkoli, temveč jasen in spoštljiv poziv k dialogu. Živinorejci so prepričani, da lahko samo v sodelovanju z ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter drugimi pristojnimi institucijami poiščejo rešitve, ki bodo omogočile obstoj in razvoj panoge, pomembne za slovensko prehransko varnost," so dodali.

Ministrstvo: Vdrli so na naš prostor in nam onemogočili delo

Nekoliko drugačno je videnje dogodkov, ki ga je v zapisu na družbenem omrežju Facebook predstavilo ministrstvo. Kot so zapisali, je na sejmu skupina prašičerejcev in predstavnikov nekaterih nevladnih organizacij "samovoljno vdrla na razstavni prostor ministrstva ter onemogočila delo".

Ker bi bila lahko resno ogrožena varnost zaposlenih in obiskovalcev, so bili, kot so navedli, predstavniki ministrstva primorani prostor iz varnostnih razlogov zapustiti. Po mnenju živinorejcev je takšna odločitev "nerazumljiva in kaže na nerazumevanje izjemno težkega položaja, v katerem so rejci in njihove družine".

Na ministrstvu pravijo, da pravico do protesta razumejo in spoštujejo. Prav zato je državna sekretarka Žagar ostala na razstavnem prostoru in poskušala voditi dialog s protestniki, so dodali.

"Takšni dogodki dialoga ne krepijo, temveč ga prekinjajo"

"Težko pa sprejemamo dejstvo, da se je protest zgodil prav na sejmu, kjer že poteka razprava s predstavniki kmetijskih organizacij, med katerimi so tudi rejci. Takšni dogodki dialoga ne krepijo, temveč ga prekinjajo," so poudarili.

Prepričani so, da je sejemski prostor namenjen izmenjavi znanj, predstavitvi novosti in iskanju skupnih rešitev, ne pa delitvam. Kot navajajo, ministrstvo ves čas vodi odprt in aktiven dialog s kmetijsko gozdarsko zbornico ter nevladnimi organizacijami.

Obenem se jim zdi nujno, da sejem Agra ostane prostor za strokovno predstavitev, povezovanje in dobre prakse, današnji dogodek pa mu je odvzel ta pomen. Od organizatorja sejma pričakujejo, da bo v prihodnje zagotovil ustrezne pogoje za varnost vseh razstavljavcev in obiskovalcev.

Živinorejci medtem še vedno izražajo pripravljenost na takojšen dialog in konstruktivno sodelovanje ter upajo, da bo današnje dogajanje prispevalo k boljšemu razumevanju nujnosti ukrepov v tej panogi in upoštevanju njihovih predlogov pri sprejemanju zakonodaje.