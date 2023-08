Čebelarji predstavili zanimivo novost #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Predstavniki Čebelarske zveze Slovenije so danes v okviru kmetijskega sejma Agra v Gornji Radgoni predstavili novega člana družine posebnih kozarcev za med slovenskega porekla. Gre za kozarec za 700 gramov medu, ki se bo tako pridružil družini obstoječih velikosti kozarcev. Zgoraj si poglejte, kaj je o novosti povedala svetovalka za ekonomiko čebelarstva pri Čebelarski zvezi Slovenije Tina Žerovnik.

Proizvajalci medu niso obvezani uporabljati omenjenih posebnih kozarcev, pač pa velja to, da tisti, ki med prodajajo v tem tipu kozarcev, lahko vanje točijo samo med slovenskega porekla, je za STA pojasnila svetovalka za ekonomiko čebelarjenja pri čebelarski zvezi Mojca Pibernik.

Foto: STA

Prvi kozarec luč sveta ugledal pred 15 leti

Prvi namensko oblikovani kozarec za med slovenskega porekla je luč sveta pod okriljem Čebelarske zveze Slovenije ugledal pred 15 leti, kozarce distribuira podjetje Stenko.

"Pakiranje v novi kozarec za med slovenskega porekla povečuje ekonomičnost pri prodaji, za potrošnika pa pomenijo večjo vizualno privlačnost. Hkrati povečujejo možnost, da se bo potrošnik zanimal za nakup različnih vrst medu, in so lažji za shranjevanje, prenašanje in uporabo," piše na spletni strani zveze.

Pri pakiranju v kozarce za 700 gramov medu se uporablja enake pokrovčke, nalepke in prelepke kot pri kozarcu za 900 gramov medu. Nova velikost kozarcev naj bi bila na voljo v septembru.

Kozarec so predstavili v okviru strokovnega posveta o pomenu embalaže pri pakiranju čebeljih pridelkov, ki je danes potekal v okviru mednarodnega kmetijsko-živilskega sejma Agra v Gornji Radgoni.