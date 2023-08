Pirc Musarjeva bo odprla mednarodni sejem Agra

Agra prinaša temeljne novosti s področij tehnike, opreme in sredstev za kmetijstvo, gozdarstvo, vinarstvo in živilstvo, so zapisali organizatorji.

Predstavili bodo rejske dosežke

Na sejmu bodo med drugim predstavili rejske dosežke. V sejemske vrtove, ki so bili ob poplavah prav tako pod vodo, a so jih uspeli sanirati, pa vabijo s sonaravnimi praksami in strokovnimi nasveti. Sejem bodo spremljala strokovna in stanovska srečanja.

Opoldne bodo v gozdno-parkovnem nasadu tradicionalno zasadili drevo, letos v čast državi partnerici Indiji.

Sodelovanje Indije na sejmu Agra bo omogočilo izmenjavo znanj, izkušenj, tehnologij, inovativnih rešitev in trgovinskih priložnosti ter bo koristno za obe državi in tudi širši evropski prostor, verjamejo organizatorji.

S skupnimi razstavnimi prostori se bodo na Agri predstavili še Bolgarija, Črna gora, Severna Makedonija, Madžarska, Kosovo, Avstrijska Štajerska, Ukrajina in Senegal.