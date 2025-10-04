V ospredju svetovnega dneva živali, ki ga zaznamujemo danes, je izboljšanje dobrobiti živali po vsem svetu. Vse večjo pozornost izboljševanju odnosa do živali po oceni pristojnih namenjamo tudi v Sloveniji, etika ravnanja z živali pa se odraža tudi v sprejeti zakonodaji.

"Tudi v Sloveniji se kot družba vse bolj zavedamo, da živali, ki so v oskrbi človeka - bodisi rejne ali hišne - niso zgolj sredstva za proizvodnjo ali lastnina, temveč čuteča bitja, ki si zaslužijo našo skrb in spoštovanje," so ob današnjem dnevu poudarili na upravi za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.

V razpise za podporo rejcem

Kot so spomnili, je zaščita živali kot vrednota zapisana v ustavi, na podlagi nedavno sprejete novele zakona o zaščiti živali pa se uvajajo višji standardi glede dobrobiti tako rejnih kot hišnih živali.

Novela zakona med drugim uvaja prepoved baterijske reje kokoši, prepoved kirurške kastracije sesnih pujskov brez analgezije in anestezije, obvezno označevanje lastniških mačk ter ustanovitev zavetišča za kopitarje.

Omejuje se tudi posedovanje prostoživečih vrst živali in uporaba kletk za pse v stanovanjih. Foto: Shutterstock

Po napovedih pristojnih so trenutno v pripravi podzakonski akti, ki bodo podlaga za izvedbo razpisov za finančno podporo rejcem za prehod na alternativne načine reje kokoši in kritje stroškov za izvajanje kastracije pujskov z uporabo anestezije in protibolečinskih sredstev v prvih dveh letih po uveljavitvi novele zakona. Glede uvedbe obveznega označevanja mačk pa so zapisali, da lahko njihovi lastniki v prehodnem obdobju do 31. decembra že koristijo subvencijo za označitev in registracijo svoje živali.

Perzijska mačka Foto: Shutterstock

"Moja žival, moja odgovornost"

Na upravi za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin opominjajo tudi, da skrb za živali in izboljševanje njihove dobrobiti ne zadeva le njihovih lastnikov, temveč je dolžnost vsakega izmed nas.

O odgovornem odnosu do živali in njenemu lastništvu že več let ozaveščajo tudi s kampanjo Moja žival, moja odgovornost. "Odločitev za živali zahteva temeljit razmislek, saj se vse prepogosto zgodi, da se ljudje za žival odločijo nepremišljeno. Rezultat tovrstnih nakupov je pogosto neustrezna oskrba ali celo zapustitev živali," so poudarili. Informacije o odgovornem nakupu, posvojitvi in lastništvu živali so zbrane tudi na spletnem mestu Odgovoren lastnik.

Pet novih hotelov za žuželke

Javno podjetje Okolje Piran je dan obeležilo s postavitvijo petih novih hotelov za žuželke, ki bodo nudili varno zatočišče čebelam samotarkam, čmrljem, pikapolonicam in drugim koristnim žuželkam. Žuželnjaki se nahajajo v Fiesi, na rtu Seča, pri Centru za usposabljanje Elvire Vatovec v Strunjanu, na Zbirnem centru v Dragonji ter v učnem vrtu Osnovne šole Sečovlje, kjer je uradno odprtje potekalo v petek.

Pikapolonica Foto: Thinkstock

Svetovni dan varstva živali so razglasili leta 1925 in je bil sprva namenjen ozaveščanju javnosti o ogroženih in skoraj izumrlih živalskih vrstah, danes pa je posvečen vsem živalskim vrstam, s katerimi si delimo planet in s katerimi smo neizogibno povezani.