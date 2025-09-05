Lovska družina Col je pred tednom dni delila prisrčen nočni posnetek tropa volkov. Z dvema odraslima volkovoma (gre za mamo in očeta) se je potepalo še šest mladih volkov.

"Končno je jasno, kam sta volkova dan za dnem nosila hrano. Družino volkov smo posneli v revirju Križna gora nad vasjo Žagolič," so ob nočnem posnetku na Facebooku pred tednom dni zapisali v Lovski družini Col. Še pred tem so se ob deljenju posnetkov lovci spraševali in prek posnetkov spremljali, kam odrasla volkova nosita hrano. Ta je bila namenjena njunim mladičem.

Pred nekaj dnevi je ista lovska družina delila še en posnetek istega tropa volkov, ki je v zgodnjih jutranjih urah spet odšel na obhod, vmes pa so si mladiči jutro popestrili z medsebojno igro.

Alfa samec in alfa samica imata mladiče vsako leto

Pri lovski družini so za vse vedoželjne dodali še nekaj zanimivih informacij. "Alfa samec in alfa samica imata mladiče vsako leto. Ti v tropu ostanejo največ štiri leta, nato pa si začnejo iskati svoj, od drugih volčjih tropov še nezaseden teritorij. Pri tem lahko prepotujejo ogromne razdalje," so zapisali.

"Raziskovalci projekta Slowolf so odlovili in s telemetrično ovratnico spremljali volka Slavca, ki je bil član tropa Slavnik. Volk je v iskanju svojega teritorija prečkal Alpe, prehodil velik del Avstrije, se napotil proti jugozahodu in v Italiji blizu Verone izoblikoval svoj trop. Raziskovalci ocenjujejo, da je pri iskanju novega teritorija prehodil več kot 1.500 kilometrov," so še zapisali v lovski družini.

Volkovi živijo v tropih s strogo določeno hierarhično lestvico. Najmanjše območje, ki ga posamezen volk potrebuje za preživetje, naj bi meril 25 kvadratnih kilometrov. Sezonska razširjenost je odvisna od selitev plena. Če je le mogoče, se gibljejo po lahko prehodnem ozemlju. Zato so tudi v Sloveniji njihove sledi pogoste na gozdnih (kamionskih ali traktorskih) poteh, je v svojem delu zapisal Brancelj leta 1986. Pri iskanju hrane lahko naenkrat prepotujejo od 40 do 70 kilometrov, znano pa je, da so v eni noči prehodili tudi 160 kilometrov, piše na spletni strani Lovske zveze Slovenije.

Volk človeku ni nevaren

V Sloveniji volk v glavnem pleni jelenjad in srnjad, hrani pa se tudi z mrhovino in priložnostno napada vse vrste domačih živali (pse, konje, govedo, drobnico). Naenkrat lahko zaužije celo do deset kilogramov hrane, po drugi strani pa lahko dolgo zdrži brez nje. Življenjska doba volkov je od 12 do 16 let. Naravnih sovražnikov skorajda nimajo, znani pa so primeri kanibalizma. Volk se lahko okuži tudi s steklino. Volk človeku ni nevaren.

Volkovi so v Sloveniji najpogostejši v gozdovih bukve in jelke, ki poraščajo obsežna gorska območja dinarskega krasa.

Volkovi se pred človekom umaknejo, še preden jih vidimo

Čeprav so ob posnetkih nekateri komentatorji izrazili zaskrbljenost in strah pred volkovi, pa jih je eden izmed njih z zapisom pomiril: "V zadnjih sto in več letih v Sloveniji ni bilo niti enega napada volka na človeka. Volkovi se umaknejo pred človekom, običajno še preden jih vidimo. Tudi če presenetimo tak trop s staršema/alfa samcem in samico, ne bodo napadli. Poznam biologa, specializiranega za velike zveri, ki je zlezel v brlog, v katerem so bili mali mladiči skupaj z mamo, pa mu niso nič naredili. Se pa strinjam za skrb pred ljudmi, ker na svetu se najdejo taki in onaki primerki," je še zapisal komentator.

Za preprečevanje škode zaradi velikih zveri po analizi najučinkovitejše elektromreže

Zavod za gozdove Slovenije je opravil analizo aktivnosti za preprečevanje škode zaradi velikih zveri v kmetijstvu v zadnjih 15 letih. Ta je pokazala, da so pri tem najučinkovitejše elektromreže, visoke vsaj 145 centimetrov. 89 odstotkov rejcev drobnice in 98 odstotkov čebelarjev po njihovi postavitvi namreč ni utrpelo nobene škode, so ugotovili.



Podatki kažejo, da ocenjena vrednost škod in število škodnih dogodkov zaradi volka in medveda po vrhu, ki je bil dosežen leta 2010, upadata. Omenjenega leta so namreč zabeležili 1.200 škodnih dogodkov, v katerih je nastalo za 600 tisoč evrov škode, lani pa le 400 dogodkov, pri katerih je nastalo za 200 tisoč evrov škode. Nekoliko višje vrednosti so zabeležili v letu 2019, ko je bilo 400 škodnih dogodkov in 800 tisoč evrov škode, predvsem zaradi vzpostavitve tropov volkov v predalpskem in alpskem prostoru, navajajo.

