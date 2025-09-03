Žalostno novico nekoliko omili dejstvo, da je dočakal za žirafe visoko starost, ki jo dočaka le sedem odstotkov samcev žiraf znotraj evropske populacije, so sporočili iz ljubljanskega živalskega vrta. V ZOO Ljubljana je prišel daljnega leta 2008, kot enoletni malček. Skupaj s polbratoma podobne starosti Rastkom in Maxom je pripotoval iz Živalskega vrta Olomouc na Češkem. Od takrat je še vedno z nami žirafji samec Rastko, ki bo letos dopolnil častitljivih 19 let.

Cveto je avgusta nenadoma izgubil tek in imel težave s prebavo. V ZOO so začeli podporno terapijo, po poslabšanju splošnega stanja pa so se za namen natančnejše diagnostike odločili za pregled v splošni anesteziji. Pri pregledu krvi so ugotovili, da gre za odpoved ledvic, in se odločili za evtanazijo. Takoj je bil odpeljan na veterinarsko fakulteto za nadaljnje preiskave, ki so še v teku, so zapisali v sporočilu za javnost.

Cveto je bil posebnež

Oskrbniki so Cveta od nekdaj prepoznali kot najmanjšega med našimi žirafjimi samci in tudi po vzorcu, ki je značilen za vsakega izmed njih. Posebno prepoznaven pa je bil po priščipnjenem desnem uhlju, ki mu ga je po porodu nehote odščipnila njegova mama, medtem ko ga je takoj po rojstvu pocukala za uhelj, da bi mu pomagala, da se čimprej postavi na noge.

Med oskrbniki je veljal za najbolj previdnega, kar pomeni, da je potreboval največ časa za privajanje na novosti. Kljub temu pa je s pomočjo predanega in potrpežljivega dela oskrbnikov pridno sodeloval pri dnevnih opravilih v ogradi in celo ni imel težav s stopanjem na tehtnico, da smo lahko redno spremljali njegovo težo.

Bil je član ogrožene vrste nubijskih žiraf

Cveto je bil predstavnik podvrste nubijska žirafa (Giraffa camelopardalis ssp. camelopardalis), prav tako je njen predstavnik Rastko. Znotraj evropske populacije je to ena najštevilčnejših populacij žiraf. Vrsta sodi v evropski program vzreje ogroženih vrst, tako imenovani EEP (EAZA Ex-situ Programme), katerega cilj je zagotavljati rezervno populacijo, kot tudi spodbujanje podpore naravovarstvenim projektom v naravi ter ozaveščanje o problematiki vrste in njihovega življenjskega okolja.

Znotraj živalskih vrtov potekajo tudi raziskave, ki na podlagi znanja in izkušenj, pridobljenih med vzrejo, pripomorejo k boljšemu varovanju živali v naravi. Ker so žirafe tudi ikonični predstavniki, prek varovanja njihovega okolja in vrste varujemo tudi preostale vrste – manjše, mogoče manj zanimive ali manj poznane predstavnike tega območja.