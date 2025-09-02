Mnogi se sprašujejo, ali v resnici obstaja formula za popolno starostno razliko med partnerjema, ki bi pomembno vplivala na dolgoživost razmerja. Strokovnjaki pravijo, da je, saj je za dolgotrajen in zdrav odnos bistveno, da imata partnerja podobno stopnjo čustvene in psihološke zrelosti ter usklajene vrednote, cilje in življenjske ambicije, piše portal Index.hr.

Popolna starostna razlika, ki napoveduje dolgotrajno razmerje, je od nič do treh let.

Razlog za to je, da sta partnerja v podobnih življenjskih obdobjih. "Večja je verjetnost, da imata podobna finančna pričakovanja glede porabe, varčevanja in vlaganja, pa tudi zdravja," je za Metro povedala psihoterapevtka Eloise Skinner.

Skinner pojasnjuje tudi, da je večja verjetnost, da se bosta ujemala glede telesnih sposobnosti, zato bosta lahko sodelovala v istih aktivnostih, si delila obveznosti glede varstva otrok in najverjetneje imela celo enake želje glede potovanj. Dodaja, da raziskave kažejo, da se pri parih z veliko starostno razliko raven zadovoljstva v razmerju sčasoma zmanjšuje. "Pari z večjo starostno razliko so lahko manj odporni na zahtevne dogodke v zakonu v primerjavi s pari podobne starosti," pojasnjuje Eloise.

Kdaj je razlika prevelika?

"Starostna razlika lahko postane težava, če povzroči razliko v stopnji zrelosti – kar lahko razumemo tudi kot 'čustveno starost' – v življenjskih izkušnjah, vrednotah, prioritetah in pričakovanjih," pojasnjuje Skinner.

"Nekateri večji in bolj življenjski izzivi, ki se lahko pojavijo, so vprašanja glede ustvarjanja družine. Če je eden od partnerjev zelo starejši, lahko pride do težav z zanositvijo, neusklajenosti v starševskih pogledih in večje verjetnosti, da bo otrok razmeroma mlad izgubil enega od staršev. Težava je lahko tudi finančno načrtovanje, kjer en partner načrtuje upokojitev, drugi pa mora zato prevzeti več finančnih tveganj," dodaja.

Čeprav v resnici zgornja meja starostne razlike ni strogo določena, pa bi moral vsak par oceniti svoje potrebe v razmerju in biti realen glede tega, ali si lahko zagotovita življenje, ki si ga želita.

Vendar pa ...

Skrb vzbujajoča je lahko dinamika moči kot posledica starostne razlike. Na primer, ko ima ena oseba več finančnih sredstev, boljšo kariero ali status. Seveda se to lahko zgodi tudi v partnerstvih brez starostne razlike. "Za trajno in dolgoročno razmerje bi si morala partnerja prizadevati za podobno raven čustvene in psihološke zrelosti, vrednot, ciljev in preferenc, kar pa se verjetneje zgodi v razmerjih z majhno ali nično starostno razliko," je še dodala Skinner.