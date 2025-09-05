Ranjen delfinov mladič v okolici Lastova: "Če ga rešimo, je obsojen na smrt"

Na portalu Morski.hr so poročali o poškodovanem mladiču delfina, ki so ga opazili v bližini Lastovega, v njegovem primeru pa so nemočni tudi veterinarji, ki pravijo, da je žival obsojena na smrt, če jo rešijo.

Poškodovani mladič vrste velika pliskavka že več dni plava okoli otoka Lastovo, a strokovnjaki poudarjajo, da ima mlada žival le malo možnosti za preživetje, če bo dlje časa odmaknjena od materinega mleka.

Sredi tedna so pojavili prizori poškodovanega delfina, ki so šokirali tako turiste kot domačine, je poročal portal Morski.hr. Na kraju dogodka je bil tudi veterinar, ki je poškodovanega delfina pregledal s kopnega in pozval javnost, naj živali ne moti.

Ločen od matere, a še vedno pri njej sesa mleko

Delfina so opazili in posneli mnogi, mlada žival pa je bila obrnjena na hrbet in ranjena. "Poškodoval ga je propeler, ima poškodbe v vzporednih linijah, precej plitve, kar ne bi smelo biti nevarno. Večja težava od teh poškodb pa je, da je mladič v tem trenutku ločen od matere, saj še vedno sesa. Šel je v glavno pristanišče, tja se je namenil, a žal se njegovo stanje ne izboljšuje," je za Morski.hr povedal prof. dr. sc. Đuro Huber, ki meni, da se stanje živali postopoma slabša.

Kot je povedal strokovnjak, je njegova edina možnost za preživetje, da najde svojo mamo in si opomore, a da bi se to zgodilo, se mora iziti veliko stvari. "Zdaj je tam, kjer je, in ga nihče ne moti, ker je mirno in ni ladij, ampak vsaj ne trpi zaradi ljudi. Ta mladič je star morda eno leto, medtem ko ta vrsta živi do 30 let," je povedal strokovnjak.

Velike pliskavke lahko zrastejo do štiri metre v dolžino in tehtajo med 300 in 500 kilogrami. Delfini imajo v Jadranu mednarodno zaščiten status, prav tako so vse vrste delfinov v hrvaških vodah strogo zaščitene z zakonom.

Če delfina rešijo ljudje, ga njegova vrsta ne bo več sprejela

Mnenje o poškodovanem delfinu je delil še en strokovnjak, veterinar iz Naravnega parka Lastovski otoki. Dr. Gojko Antica pravi, da je žival divja in je ni mogoče pregledati. S kopnega so opazili le, da je žival poškodovana po glavi, telesu in boku.

"Poskušali smo ga nahraniti, a žal se ne odziva, niti ne sprejema mleka ali hrane. Gre za mlado žival brez tropa, družine in nekoga, ki jo bo naučil, kako se hraniti in živeti. Mi ji ne moremo pomagati. Ne smemo je motiti, saj je zaščitena vrsta," je še opozoril veterinar.

Kot je dodal Antica, je stanje delfina za zdaj stabilno, vendar ne je. Strokovnjaki se strinjajo, da so takšni primeri redki, ta vrsta delfina pa je tudi redkejša v tem delu Jadrana. "Teoretično, če nam uspe žival ujeti in rešiti, je obsojena na smrt, ker ni v krdelu, navadila se bo na ljudi in njena vrsta je ne bo sprejela. Če jo reši človek, je obsojena na propad. Edino, kar jo lahko reši, je, da se pojavi njena mama," je še povedal Antica.