Nekdanji otroški zvezdnik razkril, zakaj je zapustil Hollywood

Danes 36-letni Frankie Muniz je kot najstnik dobil osrednjo vlogo v humoristični seriji Glavca (Malcolm in the Middle), ki je pripovedovala zgodbo o na neki način disfunkcionalni, po drugi strani pa povsem običajni družini. Serija, ki so jo snemali med letoma 2000 in 2006, je osvojila sedem emmyjev in Munizu prinesla svetovno slavo, a se je kmalu zatem odločil, da se umakne izpod žarometov.

Zdaj je za Fox News Digital spregovoril o tem, zakaj se je odločil za umik iz Hollywooda. Kot je pojasnil, se je na ta način izognil pogosti usodi otroških in mladinskih zvezdnikov, ki jih vrtinec slave pogoltne in nato tudi izpljune.

Frankie Muniz z Jane Kaczmarek in Bryanom Cranstonom, svojima televizijskima staršema v seriji Glavca Foto: Profimedia

"Ko sem bil v Glavci, sem bil predvsem vesel, da lahko igram, ko pa se je serija končala, sem ta posel začasno dal na stran. Počel sem druge stvari, ukvarjal sem se z dirkanjem, glasbo in koncertiranjem ter različnimi posli in si nabral ogromno sijajnih izkušenj," je dejal in pojasnil, da ga je to verjetno rešilo pred propadom, kakršnega doživijo številni mladi zvezdniki.

"Mnogi gredo po napačni poti, zapadejo v droge in alkohol. Ko si že v zgodnji mladosti tako uspešen in te vsi obožujejo, nato pa začne to izginjati, je za marsikoga težko in začne te občutke nadomeščati s čim drugim," je poudaril, "jaz pa sem se vedno osredotočal na tisto, kar sem počel v določenem trenutku, ker sem vedno hotel biti v vsem najboljši."