Metod Trobec na nacionalki: prihaja serija o razvpitem slovenskem serijskem morilcu

Šestdelna igrana serija Pošast za železno zaveso, ki bo s prvim delom premiero doživela 14. marca na prvem programu TV Slovenija, razkriva razpoke navidezno urejenega družbenega sistema in postopno odstira portret tihega, na videz neškodljivega posameznika, ki v sebi skriva pošast. V središču zgodbe je Metod, čigar življenjska pot se iz bolečega otroštva na povojnem podeželju postopoma prevesi v vse temnejšo spiralo nasilja in zločina.

Serija je nastala pod taktirko režiserja in scenarista Tomaža Gorkiča, znanega po žanrsko drznejšem filmskem pristopu. "Zgodba ni le portret posameznika, temveč tudi portret časa in okolja, ki lahko soustvarita pošast. Zanima me tisti nelagodni prostor med videzom normalnosti in tem, kar se skriva pod površjem," je Gorkič povedal o seriji, ki po njegovih besedah "združuje elemente psihološkega trilerja, grozljivke, kriminalne drame in družbenega portreta ter gledalca vodi v vse bolj tesnobno in napeto pripoved o tem, kako tanka je lahko ločnica med običajnim človekom in nečim nepredstavljivim".

Saša Pavlin Stošić kot Metodova mati Marjeta Foto: arhiv ustvarjalcev



Njegove žrtve so predvsem ženske, ki mu prekrižajo pot v vsakdanjih, na videz nedolžnih situacijah. Medtem ko izginotja v skupnosti vzbujajo vse več suma, da se dogaja nekaj nenavadnega in slabega, Metod na zunaj še vedno ohranja videz običajnega človeka. Z napredovanjem zgodbe se stopnjujejo tudi njegovi prividi, delirij in nasilni impulzi, policija pa se sooča z vedno več prijavami pogrešanih oseb. Navidezna urejenost okolja se počasi kruši, Metodova dvojna podoba – skrbnega sina in nevarnega plenilca – pa vodi proti neizogibnemu zlomu. Serija Pošast za železno zaveso spremlja Metodovo odraščanje v zapletenem družinskem okolju, zaznamovanem s konflikti, impulzivnostjo in občutkom odtujenosti. Že v mladosti prihaja v stik s policijo, njegovo vedenje pa postaja vse bolj nepredvidljivo. Po vrnitvi iz tujine zdrsne v popivanje, nasilne izbruhe in kriminalna dejanja, njegovo psihično stanje pa se začne nevarno slabšati. Ko se po zdravljenju vrne v domače okolje, se njegov notranji nemir še poglobi. Metod začne oprezati za ženskami, jih manipulativno zapeljevati in postopoma stopi na morilsko pot.Njegove žrtve so predvsem ženske, ki mu prekrižajo pot v vsakdanjih, na videz nedolžnih situacijah. Medtem ko izginotja v skupnosti vzbujajo vse več suma, da se dogaja nekaj nenavadnega in slabega, Metod na zunaj še vedno ohranja videz običajnega človeka. Z napredovanjem zgodbe se stopnjujejo tudi njegovi prividi, delirij in nasilni impulzi, policija pa se sooča z vedno več prijavami pogrešanih oseb. Navidezna urejenost okolja se počasi kruši, Metodova dvojna podoba – skrbnega sina in nevarnega plenilca – pa vodi proti neizogibnemu zlomu.

Foto: arhiv ustvarjalcev

Glavno vlogo Metoda je odigral Svit Stefanija, ki ga je slovensko občinstvo spoznalo v seriji Nemirna kri, njegovo mamo Marjeto pa Saša Pavlin Stošić. Ob njiju v seriji nastopa močna igralska zasedba: Marko Mandić, Julijan Pop Tasič, Sebastian Cavazza, Luka Cimprič, Andrijana Boškoska, Karin Komljanec, Boris Kerč, Jurij Drevenšek, Katarina Stegnar, Alenka Kraigher, Marinka Štern in Nebojša Pop Tasić.

