Veselin Vujović potrdil, da ni več trener naših rokometašev

Kot kaže, dvomov ni več. Veselin Vujović, rokometni trener, je zdaj tudi sam potrdil, da ni več selektor slovenske rokometne reprezentance. "Pripeljali so me zaradi mojega značaja. Zdaj pa jih moti, da sem tak," je izjavil črnogorski rokometni strokovnjak.

Že v torek zvečer je v slovenskih medijih završalo, da Veselin Vujović ni več selektor naše izbrane vrste. Tako je zdaj tudi sam potrdil za makedonsko spletno stran G-Sport in priznal, da je bil nekoliko presenečen nad to odločitvijo.

Veselin Vujović Foto: Mario Horvat/Sportida

"Nisem več selektor. Ne vem, kaj bodo navedli v sporočilu za javnost, ampak gre za moj odnos do enega od slovenskih igralcev ob eni od minut odmora na tekmi Zagreba. To bi lahko pripeljalo do odpora drugih igralcev. Pripeljali so me zaradi mojega značaja. Zdaj pa jih moti, da sem tak," je povedal Vujović za omenjeno makedonsko stran.

Na klopi Slovenije od leta 2015

Veselin Vujović je na klop slovenske reprezentance prišel leta 2015. Leta 2016 je slovensko reprezentanco vodil na olimpijskih igrah v Riu, kjer so naši rokometaši končali na šestem mestu. Na svetovnem prvenstvu v Franciji leta 2017 pa je na našo izbrano vrsto pripeljal do brona.

Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Zadnji izbruh pred dobrim tednom

Vujović pa je bil znan tudi po svojih čustvenih izbruhih. Kot kaže, je bila kaplja čez rob, ko se je pred dobrim tednom spravil na slovenskega rokometaša Aleksa Vlaha. "Umri, je*em ti življenje, da ti je*em. Umri že, da mi te ne bo treba več gledati. Umri že …" so bile besede Vujovića, ki so močno odmevale v športnem svetu.

RZS vsebine seje ni delila z javnostjo in tudi te informacije ni potrdila. "Brez komentarja," pravijo pri panožni zvezi.