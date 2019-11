Veselin Vujović naj bi bil že bivši rokometni selektor

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Veselin Vujović ne bo vodil slovenskih rokometašev na bližnjem evropskem prvenstvu na Švedskem, naj bi danes dopoldne odločilo predsedstvo Rokometne zveze Slovenije (RZS), ki se je sestalo na izredni seji za zaprtimi vrati, poroča Delo. RZS vsebine seje ni delila z javnostjo in tudi te informacije ni potrdila.

Predsednik RZS Franjo Bobinac ni hotel dati konkretnih izjav, o čem je bil govor na zaprti seji, in je povedal, da so se pogovarjali o stanju v moškem in ženskem rokometu. V še večji tajnosti je zatem potekal neformalni sestanek v lokalu ob sedežu RZS, ki se ga je udeležila ožja sestava predsedstva, ta pa običajno sprejema ključne odločitve, poroča Delo.

Moško reprezentanco konec meseca čakajo zaključne priprave na januarsko EP, v zadnjem obdobju pa je vse več govoric o morebitni zamenjavi in iskanju naslednika, saj je nezadovoljstva med igralci v reprezentanci veliko, je v svojih informativnih oddajah poročal tudi Radio Slovenija.

Franjo Bobinac je pred dnevi obsodil dejanja Veselina Vujovića. Foto: Vid Ponikvar

Menenja naj bi bila deljena

Neuradno se je izvedelo, da so bila na seji mnenja o Vujoviću deljena, vendar naj bi jih bilo precej več naklonjeni menjavi. Črnogorec, ki je Slovenijo leta 2016 popeljal na OI v Riu in leto kasneje osvojil bron na svetovnem prvenstvu v Franciji, je imel v zadnjem času veliko težav z vodenjem reprezentance, ki je izpustila letošnje SP in ni delovala dobro niti v kvalifikacijah za EP, na katero se je sicer uvrstila, a ni pustila dobrega vtisa. Tako kot tudi ne na prijateljskih tekmah. Bilo je govora o pretiranem veseljačenju in igranju neprimernih družabnih iger, poroča Delo.

Zadnji izbruh Veselina Vujovića Slovenski rokometni selektor Veselin Vujović je s svojimi burnimi odzivi v preteklosti že večkrat opozoril nase. Pred kratkim je veliko prahu dvignil na torkovi tekmi Zagreba in Meškovim iz Bresta v ligi SEHA, ki ga je beloruska ekipa na koncu dobila s 33:29. Vujović, ki je že nemalokrat javno okrcal svoje igralce, se je tokrat med drugim spravil tudi na slovenskega rokometaša Aleksa Vlaha. Veselin Vujović je na omenjeni izgubil živce in se v minuti odmora spravil na slovenskega rokometaša Aleksa Vlaha. "Umri, je*em ti življenje, da ti je*em. Umri že, da mi te ne bo treba več gledati. Umri že …" so bile besede Vujovića, ki so močno odmevale v športnem svetu.

Uroš Zorman je tudi eden izmed kandidatov za slovenskega selektorja. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Ob tem se že pojavljajo namigovanja, kdo bo novi selektor. Favorit RZS naj bi bil Juan Carlos Pastor, trener Pick Szegeda, kjer igrajo štirje Slovenci, sledi Talant Dušebajev iz Kielc, prosta sta tudi Branko Tamše in Alfred Gislason (prej Kiel), lahko bi to postal tudi pomočnik Vujovića Uroš Zorman, dolgoletni kapetan in igralec z največjim številom reprezentančnih nastopov.