Veselin Vujović od predsednika zveze dobil "rumeni karton"

V zadnjih dneh je športno in rokometno javnost močno razburila poteza Veselina Vujovića, slovenskega rokometnega selektorja, ki se je na tekmi lige SEHA spravil na slovenskega rokometaša Aleksa Vlaha. Zdaj se je na to odzval še Franjo Bobinac, predsednik Rokometne zveze Slovenije.

Na torkovi tekmi Zagreba in Meškova iz Bresta v ligi SEHA, ki ga je beloruska ekipa na koncu dobila s 33:29, je Veselin Vujović izgubil živce in se v minuti odmora spravil na slovenskega rokometaša Aleksa Vlaha. "Umri, je*em ti življenje, da ti je*em. Umri že, da mi te ne bo treba več gledati. Umri že …" so bile besede Vujovića, ki še danes odmevajo v športnem svetu.

Foto: Vid Ponikvar

To potezo obsojajo tudi na Rokometni zvezi Slovenije. Med drugim Franjo Bobinac, ki takšen način komuniciranja močno obsoja.

"Čeprav je morda šlo za poskus spodbuditve ekipe, se je vse skupaj izrazilo kot velika nemoč, nazadnje pa spremenilo v nespodobno in neprimerno izjavo. Vsakdo lahko ima svoj značaj in cilj. Morda imajo podoben način komuniciranja tudi nekateri preostali veliki trenerji, vendar sam tega nikakor ne odobravam. Menim, da je šport, tudi tisti vrhunski, ne le tekmovanje, temveč tudi zgled in vzgoja mladih v zrele osebnosti. Kot sem že dejal, izjavo selektorja Vujovića obsojam in jo označujem za absolutno nesprejemljivo. Pri meni ima zaradi tega visoko dvignjen rumeni karton," so Bobinca povzeli na zvezi.