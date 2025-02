Kdaj si bomo lahko največje zaklade slovenske športne zgodovine ogledali na enem mestu? Kako daleč smo do vzpostavitve samostojnega Nacionalnega muzeja športa? Predsednik Olimpijskega komiteja Slovenije Franjo Bobinac si je zadal, da izpelje nekaj, kar njegovim predhodnikom ni uspelo, odprtje samostojnega muzeja slovenskega športa. "Moja ambicija je, da do konca leta 2025 najdemo ustrezno prostorsko rešitev in vzpostavimo koncept delovanja," je napovedal v pogovoru za Sportal.

Slovenija je dežela športa, o tem ni dvoma. Dosežki slovenskih športnikov vzbujajo zanimanje ne le doma, ampak tudi v tujini, zato lahko sklepamo, da bi samostojni muzej slovenske športne zgodovine zagotovo pritegnil lepo število obiskovalcev. Toda kako blizu smo njegovemu odprtju in kje bo lociran?

Za slovensko športno zapuščino skrbi Muzej športa, ki se je 1. februarja 2022 izpod okrilja Zavoda za šport Planica preselil pod okrilje Slovenskega šolskega muzeja. Na Plečnikovem trgu 1 v Ljubljani, v neposredni bližini Name oz. Maximarketa, ima v okviru šolskega muzeja tudi svoje prostore, ki pa so bistveno premajhni za predstavitev vseh dragocenih predmetov, ki jih muzej hrani.

Muzej športa v svoji zbirki hrani tudi smučarsko čelado pokojnega Roka Petroviča. Foto: foto Franci Virant, hrani Muzej športa

Podatek, da je od več več kot 20 tisoč eksponatov zaradi prostorske stiske na ogled le približno odstotek, je več kot zgovoren in jasno kaže, da slovenska športna zgodovina za dostojno predstavitev potrebuje večji, po možnosti svoj objekt.

To si je za enega svojih ciljev zadal tudi Franjo Bobinac, predsednik Olimpijskega komiteja Slovenije-Združenje športnih zvez. "Slovenija čim prej potrebuje Nacionalni muzej športa – Dom slovenskega športa," je poudaril v pogovoru za Sportal.

Razstavo Srebrne igre 1984, ki se je poklonila spominu na 40. obletnico olimpijskih iger v Sarajevu in prispevku Slovencev pri izvedbi iger, si je v štirih mesecih, ko je bila razstava na ogled v Muzeju novejše zgodovine v Ljubljani, ogledalo približno deset tisoč obiskovalcev, od tega kar 3.500 lani na kulturni praznik, 8. februarja. Foto: Sašo Kovačič, MNSZS Športna velesila

"Prezentna izpostavitev slovenske športne dediščine na eni strani pomeni poklon vsem slovenskim športnicam, športnikom in športnim dosežkom, hkrati pa je priložnost za predstavitev identitete Slovenije.

Takšen prostor mora biti dostopen, reprezentativen in zasnovan za prihodnje generacije na način, da se ohranja pomen športa v slovenski družbi. Smo športna velesila, ki se lahko pohvali z izjemnimi dosežki, zato jih moramo tudi ponosno razstaviti. Dom športa bi služil ne le kot simbol nacionalnega ponosa, temveč bi bil tudi prostor za širjenje olimpijskih vrednot in promocijo športa," je poudaril Franjo Bobinac.

Dom športa bo zagotovo v Ljubljani. Foto: Shutterstock

Dom športa spada v Ljubljano

Prvi mož OKS-ZŠZ je prepričan, da samostojen muzej slovenskega športa spada v glavno mesto, torej v Ljubljano. "Ljubljana si kot glavno mesto Slovenije zasluži Dom športa, ki bi postal pomembna kulturna in turistična točka. Številni primerljivi prostori po svetu so turistične atrakcije in pomembni objekti, ki oblikujejo podobo mest oziroma dajejo vtis o državi kot taki."

Bobinac pravi, da že imajo nabor potencialnih lokacij, ki so blizu mestnega jedra, imajo enostaven dostop ter ustrezno površino, da omogočajo preplet športno-poslovnih, družabnih in muzejskih prostorov, a natančna lokacija še ni dokončno izbrana.

Do konca leta 2025 poiskati lokacijo in vzpostaviti koncept delovanja

Pogovori glede ustanovitve nacionalnega muzeja športa so torej v teku. Kako daleč smo od dejanske realizacije projekta? "Smo v aktivnih pogovorih z Mestno občino Ljubljana, z resornim ministrstvom za šport in tudi s predstavniki Muzeja športa. Vsi se strinjamo, da je Dom športa nujen. Verjamem, da lahko z združenimi močmi postavimo temelje za takšno ureditev, ki bo ponosno predstavljala slovenski šport ter podpirala nadaljnje športne uspehe. Moja ambicija je, da do konca leta najdemo prostorsko rešitev in vzpostavimo koncept delovanja."

Glede finančne konstrukcije sogovornik v tej fazi še ni želel prejudicirati projektne zasnove vzpostavitve Doma športa, dodaja pa, da moramo pri tem razmišljati širše, mogoče celo drzno, kot se za šport spodobi. "S konceptom povezovanja muzejske dejavnosti, delovanja športnih organizacij in odprtega prostora, kjer se oblikujejo vezi, delijo izkušnje in krepi skupna strast do športa, se lahko vzpostavi uspešno sodelovanje javne in zasebne sfere," meni Bobinac, ki je prepričan, da Dom športa v Sloveniji lahko posluje zelo uspešno.