Serena Williams, ena najuspešnejših športnic vseh časov, je avgusta razkrila, da je s pomočjo zdravila GLP-1 shujšala za 14 kilogramov, in ob tem zatrdila, da se odlično počuti v svoji koži. 24-kratna zmagovalka teniških turnirjev za grand slam je s svojim razkritjem tej metodi hujšanja naredila veliko reklamo. Kakšna so mnenja nekaterih drugih, je ta metoda izgubljanja kilogramov res tako brezmadežna?

Kaj je GLP-1?

Zdravila iz skupine GLP-1, kot sta Ozempic in Wegovy, so v zadnjih letih povzročila pravo revolucijo pri zdravljenju sladkorne bolezni tipa 2 in debelosti. Ta zdravila pomagajo zmanjšati apetit, uravnavati krvni sladkor in vodijo do hitre izgube telesne teže. GLP-1 je kratica za glukagonu podoben peptid-1 (glucagon-like peptide 1). Gre za naravni hormon v našem telesu, ki se sprošča po obroku in ima več pomembnih učinkov na prebavo, apetit in presnovo.

Danes se počuti zelo dobro

Serena Williams je v ekskluzivnem intervjuju za PEOPLE povedala, da se ob uporabi GLP-1 fizično in psihično počuti zelo dobro. Danes 43-letna Williams je razkrila, da se je njen boj s težo začel po rojstvu prve hčerke, iste težave je imela tudi po drugem porodu.

"Nikoli nisem mogla priti do želene teže ne glede na to, kaj sem počela in koliko sem trenirala. Bilo je noro. Še nikoli v življenju nisem bila v takšnem položaju. Torej, ko sem trdo delala in se zdravo prehranjevala, nikoli nisem mogla priti na želeno težo," je povedala nekdanja vrhunska teniška igralka in poudarila, da v svoji športni karieri nikoli ni iskala bližnjic, ampak je vedno trdo trenirala.

Preden je začela jemati GLP-1, je sama veliko raziskovala in se spraševala, kaj so prednosti in slabosti tega zdravila. Ob zdravi prehrani, redni fizični aktivnosti in jemanju GLP-1, je Američanka izgubila 14 kilogramov in po njenih besedah še danes uporablja to zdravilo.

Foto: Guliverimage

Te teme so se lotili pri Nacionalni zvezi profesionalnih trenerjev in zapisali, da je pomembno razumeti, da pri hujšanju ne šteje samo številka na tehtnici. Raziskave namreč kažejo, da ljudje ob uporabi teh zdravil ne izgubljajo le maščobe, ampak tudi mišice, kar je dolgoročno lahko problematično, saj so mišice ključne za zdravje človeka. Te ne omogočajo samo moči in gibljivosti, ampak vplivajo tudi na presnovo, porabo kalorij v mirovanju in uravnavanje sladkorja v krvi. Prevelika izguba mišic pospeši staranje, zmanjša energijo in poveča tveganje za padce in poškodbe.

Po njihovem mnenju je ob izgubi mišic najbolj učinkovita vadba za moč. Raziskave potrjujejo, da kombinacija GLP-1 terapije in redne telesne aktivnosti, ki krepi mišice, pomaga ohranjati mišično maso, izboljšuje presnovo in preprečuje telesno oslabelost. Ni nujno, da gre za dvigovanje težkih uteži, dovolj so že vaje z lastno težo, elastikami in lažjimi utežmi, ki lahko naredijo veliko razliko.

Fotografija je simbolična. Foto: Shutterstock

Kaj menijo slovenski strokovnjaki?

Prav tako so poglobljen dokument pripravili slovenski strokovnjaki iz medicine, farmacije in dietetike, ki delujejo na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje, Onkološkem inštitutu Ljubljana in Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani in prišli do podobnih zaključkov.

Sprva so zapisali, da je debelost ena največjih zdravstvenih težav sodobnega sveta in da mora zdravljenje temeljiti predvsem na spremembi življenjskega sloga, uravnoteženi prehrani, redni telesni dejavnosti, spanju in psihološki podpori.

Uporaba GLP-1 pa prinaša tudi pasti. Ob izgubi kilogramov pogosto pride do velike izgube mišične mase, kar zmanjša bazalni metabolizem, poveča tveganje za sarkopenijo (postopno izgubljanje mišične mase, moči in funkcionalnosti, op. p.), padce in zlome ter oteži dolgoročno vzdrževanje zdrave telesne teže. Poleg tega se telesna masa po prenehanju jemanja zdravil pogosto povrne predvsem v obliki maščobe (učinek joja).

Zato mora biti odločitev za predpisovanje zdravil GLP-1 premišljena in v rokah zdravnika, ki mora pacienta spremljati celostno.

Foto: Gulliverimage

Ljudi je treba opozoriti na stranske učinke

Menijo, da je treba paciente opozoriti na možne stranske učinke in jih usmeriti k trajnim spremembam življenjskega sloga. Nekritična uporaba teh zdravil lahko predstavlja tveganje tako za zdravje posameznika kot za dostopnost zdravil tistim, ki jih nujno potrebujejo (npr. bolniki s sladkorno boleznijo tipa 2). Zato poudarjajo, da je potreba po individualizirani obravnavi in več neodvisnih raziskavah, saj gre za področje, kjer ima farmacevtska industrija velik gospodarski interes.

