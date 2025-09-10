Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
Sa. B., STA

Sreda,
10. 9. 2025,
9.57

Osveženo pred

1 ura, 16 minut

Farmacevtski velikan Novo Nordisk v ukinitev devet tisoč delovnih mest

Novo Nordisk | Novo Nordisk je zaradi velikega povpraševanja po zdravilu za sladkorno bolezen Ozempic, ki je vse bolj priljubljeno tudi za hujšanje, pred časom veljal za ljubljenca vlagateljev. | Foto Guliverimage

Novo Nordisk je zaradi velikega povpraševanja po zdravilu za sladkorno bolezen Ozempic, ki je vse bolj priljubljeno tudi za hujšanje, pred časom veljal za ljubljenca vlagateljev.

Foto: Guliverimage

Danski farmacevtski velikan Novo Nordisk bo ukinil devet tisoč delovnih mest. Podjetje, ki med drugim proizvaja zdravilo Ozempic, je bilo pred časom izjemno priljubljeno med vlagatelji, zaradi vse večje konkurence pa se je njegova prodaja upočasnila, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Kot je sporočilo podjetje, bodo število zaposlenih zmanjšali za 11 odstotkov oziroma devet tisoč, od tega pet tisoč na Danskem. S to potezo bodo predvidoma prihranili osem milijard danskih kron (1,07 milijarde evrov).

Zaradi konkurence v ZDA prodaja upadla

Novo Nordisk je zaradi velikega povpraševanja po zdravilu za sladkorno bolezen Ozempic, ki je vse bolj priljubljeno tudi za hujšanje, pred časom veljal za ljubljenca vlagateljev, poroča AFP. Posledično so se delnice podražile, danski farmacevt pa je za nekaj časa postal najvrednejše podjetje v Evropi.

Podjetje je nato začelo množično zaposlovati, pri čemer je število zaposlenih povečalo s 43.700 v letu 2020 na trenutnih 78.400. Vrednost delnic pa je lani začela padati, potem ko se je prodaja upočasnila na račun vedno večje konkurence v ZDA, ki je ključni trg za Novo Nordisk. "Naši trgi se razvijajo, zlasti na področju debelosti. Konkurence je vse več. Tudi naše podjetje se mora razvijati," je sporočil izvršni direktor podjetja Novo Nordisk Mike Doustdar.

