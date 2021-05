So naše žičnice varne? Za nesreče pogosto krivo obnašanje! #video

Zaradi nedavne nesreče v Italiji, kjer je v globino zgrmela kabinska žičnica, se mnogi sprašujejo, kako varne so naše žičniške naprave. Iz Inšpekcije za ceste, železniški promet, žičniške naprave in smučišča, ki jih nadzira, zatrjujejo, da so.

Naše naprave so varne, zatrjujejo v omenjeni inšpekcijski službi, in to kljub častitljivi starosti, saj so čisto vse večje naprave v Sloveniji že vsaj polnoletne. Od 20 let stare nihajke na Vogel je najstarejša, tista, ki vas popelje na Veliko planino, skoraj trikrat starejša. A inšpektorji so neizprosni, zatrjujejo tudi žičničarji. Čeprav jim prinašajo dodatne stroške, s tem zagotavljajo varnost potnikov.

''Žičnice so v povprečju stare več kot 30 let. Govorimo o povprečju. Žal je bila prva večja žičniška naprava v Sloveniji, zadnja, zgrajena pred več kot desetimi leti. Vendar so kljub temu žičniške naprave ene najvarnejših prevozov potnikov in tudi zato so nesreče na žičniških napravah izjemno redke. Govorimo o napravah, ki letno prepeljejo kar 15 milijonov potnikov. Večini nesreč, da katerih pride pri nas, pa je botrovalo neupoštevanje pravil obnašanja,'' je pojasnila Manuela Božič Badalič iz Združenja slovenskih žičničarjev.