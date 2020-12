Francoska smučišča jezna na sosede, pri katerih žičnice obratujejo #video

V Franciji bodo zaradi omejevanja okužb s koronavirusom smučišča med letošnjimi božičnimi prazniki samevala. Tudi v smučarskem središču Chatel, kjer pa nejevoljno pogledujejo proti kakšnih pet kilometrov oddaljenim švicarskim kolegom v pogorju Dents du Midi. Tam namreč žičnice nemoteno obratujejo.

"Seveda nas virus skrbi, toda zaradi zaprtja smučišč se ljudi loteva malodušje," je za Reuters dejal župan Chatela Nicolas Rubin, ki se je zaradi neenakomernih omejitev na sosednjih smučiščih odločil za samosvoj protest – na mestno hišo je izobesil švicarske zastave.

Nicolas Rubin, župan smučarskega središča Chatel Foto: Reuters

V Franciji in Švici je število okužb in smrti zaradi bolezni covid-19 podobno, omejitev pa so se lotili različno, poroča Reuters. Medtem ko za Francijo veljajo enotna pravila glede zaprtja smučišč, so švicarske oblasti odločitev glede zaprtja oziroma obratovanja žičnic prepustile posameznim kantonom.

Zaradi tega so nejevoljni predvsem francoski turistični delavci, ki živijo in delajo ob meji s Švico. "Obiskovalcem je težko pojasniti, da imamo na tej strani meje za isto dejavnost drugačna pravila kot pri sosedih," je za Reuters dejal Jean-Francois Vuarand, vodja turistične organizacije v Chatelu.

Foto: Reuters

"Ni pošteno, mi smo zaprti, medtem ko je le pet kilometrov stran vse odprto, zato se bo veliko Francozov odpravilo tja," je za Reuters izjavil gostinec s francoske strani Quentin Decoursier.

Medtem ko so na švicarski strani meje zadovoljni, da lahko delajo, pa se zavedajo, da razmere niso nenevarne. "Na koncu odloči virus in to sezono nimamo nobenega jamstva, da bo vse v redu," je za Reuters poudaril Sebastien Epiney, direktor turistične organizacije za regijo Dents du Midi, "z vsemi sredstvi se trudimo, da bi zagotovili varnost ljudi, a nad nami ves čas visi Damoklejev meč, ki lahko vsak trenutek udari po nas."

Oglejte si še: