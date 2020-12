Tam spodaj so hoteli imeti povsem običajen božič, a jih je udarilo novo žarišče #video

Avstralci so se že začeli pripravljati na povsem običajen božič, kot so ga vajeni, ko jih je nenadoma presenetil nov val okužb: v Sydneyju se je spet začel širiti novi koronavirus, zaradi česar so druge avstralske zvezne države prepovedale vstop prebivalcem iz Novega Južnega Walesa.

Po tem, ko so bila nakupovalna središča po Avstraliji zadnje dni polna nakupovalcev, jih je ujel novi val okužb. Premier Scott Morrison je ob tem izrazil razočaranje zaradi razvoja dogodkov. "Leto 2020 se očitno ni končalo," je dejal.

V Sydneyju so do zdaj potrdili 83 novih primerov okužbe, vse na območju Northern Beaches. Za prebivalce tega območja so zato odredili strogo omejitev gibanja, omejitve pa so uvedli tudi za preostale prebivalce tega velemesta, kar je pred božično-novoletnimi prazniki še posebej boleče za številne, ki so načrtovali družinska srečanja.

Še pred nekaj dnevi so obiskovalci trgovin za Reuters dejali, da so "srečni", da lahko svobodno nakupujejo darila in se družijo z najbližjimi. Že nekaj časa jim namreč ni bilo treba nositi mask in vzdrževati distance.

"Bilo je noro leto in nismo vedeli, kako bo videti božično obdobje. Pričakovali smo, da bomo nakup opravili prek spleta, a smo srečni, da gremo lahko fizično v trgovine in doživimo duh božiča," je ob tem dejala ena od nakupovalk. Druga pa je dodala, da so za to hvaležni predvsem, ker vidijo, kaj se dogaja drugod po svetu, kjer bo večina držav tudi med božičnimi prazniki ostala v popolnem zaprtju.

Božični vrvež na ulicah je enak kot pretekla leta. Foto: Reuters

Maske niso obvezne, prav tako ni prepovedano druženje. Foto: Reuters

Kazalo je, da bo letošnji božič enak kot pretekli, a so se pojavile nove okužbe. Foto: Reuters

Maske niso obvezne

Za zdaj ne kaže, da bi se okužbe v Sydneyju širile zunaj območja Northern Beaches, vendar pa oblasti ostajajo previdne. V naslednjih nekaj dneh naj bi se odločili, ali bodo omejitve ostale za vse prebivalce štirimilijonskega Sydneyja ali pa jih bodo morda tik pred božičem le sprostili, še poroča STA.

"Dogodki v zadnjih dneh so zelo skrb vzbujajoči in razočaranje za mnoge iz vse države, ki so imeli načrte za srečanja in potovanja med državami," je danes v Canberri izjavil premier Morrison.

V Novem Južnem Walesu so v nedeljo izvedli rekordnih 38 tisoč testov in odkrili 15 novih okužb. To je sicer pol manj od števila okužb, ki so jih odkrili dan poprej. Včeraj so jih zabeležili 30, skupno od zaznave prve okužbe pred štirimi dnevi pa 68.

Premierka zvezne države Novi Južni Wales Gladys Berejiklian je zato preventivno omejila druženje ljudi, v javnih prostorih na eno osebo na štiri kvadratne metre in ne več kot 300 oseb, v gospodinjstvih pa na deset oseb. Od polnoči bodo omejeni tudi petje, ples in zbiranje ljudi. Prebivalce Sydneyja je še pozvala, naj nosijo maske, vendar to ni obvezno.

V Avstraliji so doslej od začetka pandemije zabeležili 28.200 primerov okužbe in 908 smrti zaradi bolezni covid-19, kar je precej manj kot v nekaterih drugih državah. Tovrsten uspeh pripisujejo predvsem hitremu ukrepanju ob že majhnem številu okužb in množičnemu testiranju, predvsem pa strogemu nadzoru potnikov in obvezni karanteni ob prihodu iz tujine.

