Toliko povpraševanja po božičnih jelkah, da jih že zmanjkuje #video

V Avstraliji še nikoli ni bilo takšnega povpraševanja po božičnih jelkah, smrečicah in drugih iglavcih kot letos, poroča Reuters. Čeprav sta do božiča še dobra dva tedna, so zaloge v več drevesnicah že pošle.

"Letošnje leto je bilo zelo zahtevno in ljudje si želijo, da bi bil božič čim prej tukaj," je za Reuters dejal William Cappello, lastnik drevesnice pri Sydneyju, ki je te dni že zaprl vrata prodajalne, saj je drevesca prvič v 20 letih predčasno razprodal.

Foto: Reuters

Ponudbe preprosto ne morejo prilagoditi povpraševanju, saj traja več let, da drevesa zrastejo do primerne oziroma zaželene višine. V drevesnicah, kjer so letošnjo zalogo razprodali, po poročanju Reutersa že sprejemajo rezervacije dreves za prihodnjo praznično sezono.

