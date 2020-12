Z ženo na svojem posestvu namestila dobrih 50 tisoč prazničnih lučk #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Vse od začetka novembra sta Toni Štrigl in njegova žena Renata na svojem posestvu na Koroškem, v kraju Selovec, nameščala praznične lučke, tako da so te pripravljene, da drevi, na miklavževo, zasijejo. Letos jih je še okoli 10 tisoč več kot lani, skupno dobrih 50 tisoč, je povedal Toni Štrigl.

Že ko je živel v blokovskem naselju na Javorniku na Ravnah na Koroškem, je Toni Štrigl z lučkami vsako leto okrasil stanovanjski blok, v katerem je živel. S svojim hobijem je nadaljeval tudi, ko se je pred okoli 16 leti preselil v Selovec. Vsako leto svojo zbirko okrasnih lučk poveča, z ženo pa jih namestita na hiši in okoliških objektih, po drevesih in grmih. Vsako leto zasijejo v začetku decembra, nato pa jih vsak dan, ko se stemni, prižigata vse do začetka januarja.

Od daleč si ga lahko ogledajo tudi letos

Glas o praznični osvetlitvi njunega posestva, ki jo dopolnjujejo jaslice, se je v preteklih letih precej razširil, tako da so se v Selovcu doslej oglasili obiskovalci od blizu in daleč, tudi iz tujine. Obiskovalci si lahko okrašeno posestvo od daleč ogledajo tudi letos, a morajo, kot poudarja Štrigl, upoštevati vse odrejene zaščitne ukrepe, ki so v veljavi. Vstopnine ni nikoli zaračunal, v preteklosti pa je obiskovalcem tudi postregel.

1 / 7 2 / 7 3 / 7 4 / 7 5 / 7 6 / 7 7 / 7

S prižigom lučk želi ustvariti praznično vzdušje, pri tem pa ga ne moti nekoliko višji račun za elektriko. V današnjem času, ko uporablja veliko LED-lučk, strošek ni tako visok, kot je bil v preteklosti, pa še s pavšalom je razporejen čez vse leto, je povedal. Ni pa upokojenec Toni Štrigl znan samo po praznični razsvetljavi, v Selovcu ima tudi zasebni vojaški muzej z več kot 15 tisoč predmeti. Že skoraj dve desetletji zbira uniforme, čelade, medalje, embleme, odlikovanja in podobno, piše STA.