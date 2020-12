Tako so 'zakrpali' letos precej oskubljeno Rockefeller smreko #video

Konec dober, vse dobro, bi lahko rekli zdaj, ko so v New Yorku s prižigom lučk na slovitem drevesu pred Rockefeller centrom newyorčani tudi uradno začeli božično sezono. Skoraj 23 metrov visoka norveška smreka, ki je bila zaradi prevoza precej zdelana, je namreč zasijala v vsej svoji lepoti. O odlomljenih vejah in velikih luknjah v krošnji ni več ne duha ne sluha.

Kot je bilo obljubljeno, so odgovorni za okrasitev slovite Rockefellerjeve smreke poskrbeli, da je tudi letošnje drevo, ki mu je sprva slabo kazalo, zasijalo v vsej svoji lepoti. Pred nekaj tedni je namreč po dva dneva dolgi poti iz gozda do središča New Yorka z norveške smreke odlomilo precej vej, zaradi česar je bila ob prihodu na lokacijo videti precej oskubljeno in žalostno. Njene fotografije so kmalu zaokrožile po družbenih omrežjih s pripisi, da je tako kot letošnje 'korona' leto tudi Rockefeller smreka videti času primerno – depresivno in grozno.

A zdaj temu ni več tako. Na več kot 11 ton težki in skoraj 23 metrov visoki smreki so namreč nekako nadomestili odlomljene veje, jo okrasili in nanjo obesili več kot 50.000 lučk, poroča Reuters. Slavnostni prižig smreke, pospremljen z bogatim glasbenim programom, sicer letos zaradi epidemije novega koronavirusa ni potekal pred živim občinstvom, temveč so ga televizije prenašale prek svojih kanalov. A zato ni bil nič manj veličasten. Nekaj utrinkov s prižiga si lahko ogledate v videu na vrhu članka.

Tudi ogledovanje slovitega Rockefellerjevega drevesa bo letos povsem drugačno kot v preteklosti. K njemu se namreč ne bodo nič več zgrinjale nepregledne množice obiskovalcev, temveč bo treba ogled vnaprej rezervirati. Do smreke se bo dostopalo prek točno določenih vstopnih točk oziroma vhodov. Ogledi bodo potekali v skupini največ štirih ljudi in s posebej označenih oglednih mest pri drevesu, trajali pa bodo le pet minut.

