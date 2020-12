Planica je predstavljala poseben izziv, trepetali so na dnevni bazi

"Planica bo posebna, ker smo v izrednih razmerah, ki jih prinaša pandemija. Nikdar se še nismo znašli v takšnem položaju. Posebna bo tudi zaradi tega, ker ne bo gledalcev. To so bili meseci nespečnosti. Verjamemo, da bomo z vsemi sodelavci naredili vse, da bo tudi Planica nepojmljiva, čeprav drugačna. Iz dneva v dan smo trepetali, ali bomo lahko tekmovanje izpeljali. Do zadnjega smo še upali, da bi v Planico pripeljali vsaj omejeno število gledalcev. To upanje iz dneva v dan kopni. Ideja je bila, da bi določenemu številu gledalcev omogočili ogled iz avta, po vzoru iz ZDA in njihovih drive in kinematografih. Žal odlok o prehajanju občin to ne omogoča. Trenutne razmere so vplivale tudi na sam proračun," je generalni sekretar Tomaž Šušteršič uvodoma orisal sliko letošnjega svetovnega prvenstva v Planici.

Dejstvo je, da je marčevska odpoved oziroma prestavitev na decembrski termin drastično vplivala na finančno strukturo. Odhodkov je bilo ogromno, prihodkov ob odsotnosti gledalcev …, malo. Tako so pridelali debel milijon evrov izgube, je izpostavil Šušteršič: "Ta je bila popotnica, s katero smo štartali v december. Svetovno prvenstvo bo končalo v rdečih številkah. Žal. Škoda pa bo neprimerno manjša, če ga izpeljemo do konca. Ne samo, da smo le želeli ohraniti prvenstvo leta 2020, ampak ga tudi izpeljati v zibelki smučarskih poletov. Da dokažemo svetu, da smo tudi v Sloveniji sposobni izvesti tekmovanje."

Če bodo marca gledalci, bodo nekako počasi prišli na zeleno vejo

Generalni sekretar OC Planica Tomaž Šušteršič je imel s sodelavci ogromno dela, da bodo skakalcem od 10. do 13. decembra zagotovili nemoten boj za medalje na svetovnem prvenstvu. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Ob vsem tem je organizator računal na pomoč države in upa, da bo iz tega naslova prišla kakšna finančna injekcija: "V protikoronskem ukrepu številka tri smo organizatorji športnih prireditev že dobili vrednostnice, kar je pomenilo, da nam ni bilo treba vračati denarja za kupljene vstopnice. To nam je omogočilo likvidnost. V PKP 6 je predvidena ena izmed pomoči tudi pri najemnini objektov, ki so v državni lasti. V tem vidimo priložnost, da bi del ali celotno najemnino, ki jo kot organizatorji plačujemo Zavodu Planice, imeli pokrito. A to še zdaleč ne bo pokrilo marčevske izgube. Želimo, da bi vsaj marca 2021 bilo tekmovanje takšno, da bi bilo čim manj omejitev glede gledalcev in vsega, kar spada zraven in vpliva na prihodke. Tako bi lahko nekako počasi prišli na zeleno vejo."

V sredo je zadnji dan za prijavo skakalcev. Za zdaj je okvirna številka 70 nastopajočih. Če bo vse v najlepšem redu glede covid-19 testov, potem bi lahko zadnji dan v Planici nastopilo deset ekip.

Skakalci so se na začetku sezone še seznanili s potovalnim mehurčkom in so vse od Wisle že del njega. Nič drugače ne bo v Planici, le da bo ta pri nas dobil ime snežinka. Vsi udeleženci bodo predhodno testirani, z bivanjem v varovanih okoljih pa bo organizator preprečil prenos okužbe.

Napravljeno je vse, da Planica ne postane novo žarišče

V času Planice bo veljal poseben režim. Skakalci in tisti, ki so v njihovi bližini se bodo nahajali v zeleni, preostali ljudje, ki bodo del Planice, pa v sivi coni. Prav vsi bodo morali pred prihodom opraviti PCR covid-19 test.

Zaradi izgube tekem so marca pridelali milijonsko izgubo. Upajo, da bodo marca 2021, če bodo gledalci lahko prišli na tekme, počasi prišli na zeleno vejo. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

"Vhoda v zeleno in sivo cono bosta ločena. Kljub vsemu, da bodo vsi opravili test, se bo na vhodih merila telesna temperatura. Znotraj osebja in tekmovalcev bomo na slepo izvajali tudi hitre teste, z namenom zmanjševanja eventuelnih okužb. Vsi so bili pozvani, da v primeru slabega počutja, četudi bodo imeli negativen test, ne pridejo na tekmovanje in pokličejo zamenjavo. Moje mnenje je, da je, kar se organizacije tiče, napravljeno vse, da Planica ne postane novo žarišče. V Sloveniji si kaj takega ne smemo dovoliti," je poudaril vodja zdravstvene službe dr. Robert Carotta, ki je dodal, da bo Planica vzorčni model vsem nadaljnjim športnim prireditvam na prostem.

S pravim zaletom se bo dalo poleteti okoli 250 metrov

Vodja tekmovanja Jelko Gros je medtem izpostavil, da bo Letalnica bratov Gorišek pripravljena na skakalce, ki se bodo potegovali za medalje. O tem, kako daleč se bo lahko poletelo, pa je povedal: "Izkušnje pridejo do izraza pri tem, kako daleč se bo varno lahko letelo. Odvisno je od vetra. Peter Prevc je pred leti že skočil takrat rekordnih 248 metrov in je dobil za svoj polet tri 20-ice in dve oceni 19,5. S pravim zaletom se da leteti okoli 250 metrov."

Jelko Gros bo še zadnjič v vlogi vodje tekmovanja. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Posebno delo bo čakalo tudi predskakalce, ki vsako leto v Planici igrajo pomembno vlogo. Povrhu vsega tudi oni potrebujejo kakovosten trening, da se spustijo po velikanki. "Letošnjo jesen smo omogočili, da so skakali tudi na 138-metrski napravi, da so se privadili na daljše daljave. Dokončali smo jo tudi v snežnem delu, da bodo trenirali še doskok. Domen Prevc je denimo izkoristil te pogoje. Doma se pripravlja na svetovno prvenstvo. Dnevno ga sprašujem in mi pove, da skače vsak dan z enega zaletnega mesta nižje. Še en teden in bo v pravem tekmovalnem ritmu," je zaključil Gros, ki bo prihodnji teden še zadnjič opravljal vlogo vodje tekmovanja, nato pa bo dirigentsko palico predal njegovemu nasledniku Aljoši Dolharju.