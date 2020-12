Sedem prazničnih pijač, ki vam bodo popestrile koronski december

Od kuhanega vina in vročega gina do raznih likerjev in punčev, ki jih pri nas morda še niti ne poznamo dobro. Seznam prazničnih napitkov je nadvse dolg, tokrat smo jih za vas izbrali in opisali sedem. Nekaj je brezalkoholnih in zato primernih tudi za otroke. Konec koncev pa lahko tudi tiste, ki imajo v receptu dodan alkohol, preprosto pripravite brez njega in tako dobite slasten prazničen brezalkoholni napitek.

Kuhano vino

Klasika, poznana vsem, ima mnoge različice. Lahko jo pripravite iz belega ali rdečega vina, dodane začimbe pa so tiste, ki bodo to priljubljeno praznično pijačo naredile še prav posebej okusno.

Vino, ki ga nekoliko razredčite z vodo, lahko namesto z sladkorjem posladkate z medom. Mešanici dodate klinčke in cimet (lahko mletega ali celega) ter nastrgano lupino biolimone, pri čemer lahko nekaj rezin limone za še boljši okus kuhate skupaj z vinom in začimbami.

Kuhano vino s pomarančo. Foto: Getty Images

Lahko pa limono nadomestite s pomarančno ali celo mandarino. V tem primeru nekaj rezin biopomaranče oziroma biomandarine kuhajte z vinom, sok preostalega sadeža pa iztisnite v vino, da se kuha skupaj z mešanico vina in začimb.

Kuhano vino so sicer poznali že stari Egipčani in Rimljani, poroča Loney Planet, in sicer so ga pili pri zdravstvenih težavah. Prvi recepti za pripravo rdečega vina pa sežejo v prvo stoletje.

Kuhan gin

Zadnja leta vse bolj priljubljena decembrska pijača je kuhan gin, ki ima, prav tako kot kuhano vino, že mnoge variacije. Lani tak čas je za nas nekaj atraktivnih receptov pripravil svetovni prvak v mešanju koktajlov Tomaž Fartek, ogledate si jih lahko v ČLANKU NA TEJ POVEZAVI.

Obstaja več različic kuhanega gina, vse boste pripravili dokaj hitro. Foto: Jan Lukanović

Sicer pa je vsem kuhanim oziroma vročim džinom skupna osnova, ki je običajno jabolčni sok, zmešan z medom. Tej osnovi, ki jo segrejemo na štedilniku, nato dodamo hladen gin – bodisi navaden bodisi z okusom. In če uporabljamo klasičen gin, torej takšnega brez okusa, lahko napitek popestrimo s kakšnimi brezalkoholnimi sadnimi ali drugimi sirupi ter kakšnim sadjem ali začimbami.

Mnogi se ob omembi te pijače gotovo spomnite na smučišča oziroma na smučarske dopuste v tujini, kjer je bil jajčni liker ob postankih v kočah dobrodošlo razvajanje naših brbončic. Njegovi začetki pa segajo več stoletij nazaj, čeprav njegov natančen izvor ni znan, piše Lonely Planet. Najverjetneje pa se je razvil iz v srednjem veku priljubljene pijače, ki je vsebovala toplo mleko in dodatek vina ali piva.

Jajčni liker vsebuje sveža jajca, zato ga v hladilniku ne smete hraniti predolgo. Foto: Getty Images

Dandanes sta osnova jajčnega likerja mleko in sladka smetana, ki jima dodamo sladkor in začimbe – cimet, vaniljo in muškatni orešček. V jajčni liker, kot že ime pove, pridejo tudi jajca, pri čemer v večini receptov piše, da dodamo samo rumenjake, nekateri pa dajo tudi celo jajce, pri čemer je treba rumenjake in beljake ločiti in jih nato ločeno dodajati osnovi.

Seveda pa na koncu, ko je zmes mleka, smetane, jajc in začimb ohlajena, ne smemo pozabiti še na kanček alkohola. Jajčnemu likerju lahko dodate beli rum ali viski, nekateri pa se odločijo za konjak ali celo vodko.

Ker jajčni liker vsebuje sveža jajca, ga je treba popiti najpozneje v treh dneh, več kot toliko vas ne sme čakati v hladilniku.

Liker iz temne čokolade. Foto: Getty Images

Čokoladni liker

Priprava čokoladnega likerja je podobna pripravi jajčnega likerja, osnova je spet mleko, ki mu dodamo sladkor, nato pa vanj zakuhamo čokoladni ali vaniljev puding – odvisno od tega, ali boste pripravljali temen ali bel čokoladni liker. Temnemu boste za boljši okus dodali še nekaj čokolade v prahu ali nad paro topljene temne čokolade za kuhanje, belemu pa stopljeno belo čokolado za kuhanje. Tisto, kar bo slasten čokoladni napitek spremenilo v liker, pa je rum.

Wassail punch

Ste že slišali za punč z imenom Wassail? Gre za starodavni angleški napitek, katerega izvor sega v peto stoletje. Pri nas ni toliko znan kot prej opisane praznične pijače, a njegova priprava ni prav nič zahtevna, pa tudi sestavine dobite v vsaki trgovini z živili. In ker ne vsebuje alkohola – vsaj originalni recept ne – ga bodo z veseljem pili tudi otroci.

Glavna sestavina Wassail punča so jabolčni, pomarančni in limonin sok. Foto: Getty Images

Punč Wassail pripravite tako, da na štedilniku nekaj časa kuhate mešanico jabolčnega soka, ki mu dodate sok, iztisnjen iz pomaranč in limon. Lahko sicer uporabite tudi že kupljen pomarančni in limonin sok, a zagotovo bo punč bolj okusen, če boste stisnili sveže pomaranče in limone. Mešanici teh treh sadnih sokov nato dodate nekaj začimb, in sicer klinčke ter cimet (najbolje sveže, lahko tudi mlete), muškatni orešček in lahko tudi malce ingverja.

Vse skupaj kuhate toliko časa, da se okusi lepo pomešajo med seboj. Nato napitek pustite, da se le malo ohladi, in ga postrezite še toplega.

Uzvar je pravzaprav kompot iz suhega sadja. Foto: Getty Images

Uzvar

Še ena brezalkoholna praznična pijača, ki bo navdušila predvsem, je uzvar. Gre za tradicionalni ukrajinski napitek, ki je podoben našemu kompotu.

Edina razlika je pravzaprav v tem, da je uzvar skuhan iz suhega sadja, najpogosteje iz suhih jabolk, sliv in marelic, lahko pa dodate tudi suho jagodičevje. Sadje še dodatno osladimo z medom (lahko pa tudi s sladkorjem).

Sorrel je pijača, ki izvira iz Karibov. Foto: Getty Images

Punč Sorrel

Pijača, ki izvira iz karibskih otokov, je narejena iz posušenih cvetov hibiskusa. Njegova priprava traja več dni.

Najprej moramo namreč jagode pimenta, janeževe zvezdnice, nekaj kolutov svežega ingverja in olupke biopomarančne pokuhati v nekaj vode, na koncu v mešanico namočimo še posušene cvetove hibiskusa ter pustimo pijačo stati nekaj dni. Ko napitek odleži, vanj vmešamo še sladkor in rum. Nekateri pijačo začinijo še z muškatnim oreščkom in vanjo iztisnejo še nekaj soka svežih limet.

Punč se pije hladen, vanj lahko dodate celo nekaj kock ledu.