Pijače, s katerimi boste nocoj zagotovo navdušili goste #video

Pred nami je najdaljša noč v letu in če ste letos vi tisti, ki gostite silvestrsko zabavo, potem vam bo nekaj receptov za doma pripravljene različice kuhanega džina zagotovo prišlo prav. Pripravil jih je državni prvak v mešanju koktajlov Tomaž Fartek, priprava pa vam zares ne bo vzela veliko časa.

Kuhan gin je pred več leti najprej zaslovel v tujini in nato prišel k nam. Še vedno velja poleg kuhanega vina za nadvse priljubljeno decembrsko pijačo, njegova priprava pa je zelo hitra in preprosta, pove državni prvak v mešanju koktajlov Tomaž Fartek.

Foto: Jan Lukanović

"Vsem kuhanim oziroma vročim džinom je skupna osnova, ki je običajno jabolčni sok, zmešan z medom. Tej osnovi, ki jo segrejemo na štedilniku ali na kavnem aparatu, če ga imamo doma, nato dodamo hladen gin – bodisi navaden bodisi z okusom. In če uporabljamo klasičen džin, torej takšnega brez okusa, lahko naš napitek popestrimo s kakšnimi brezalkoholnimi sadnimi ali drugimi sirupi. In to je pravzaprav vsa umetnost," na kratko postopek priprave kuhanega džina povzame Tomaž.

Tomaž Fartek je za vas pripravil tudi štiri različice kuhanega oziroma vročega gina

1. Klasičen vroči džin

2 dl jabolčnega soka

1 žlica medu

4,0 cl gina

cimet v prahu

2. Vroči džin z okusom amareta

2 dl jabolčnega soka

1 žlica medu

3,0 cl amaretto sirupa

4,0 cl gina

cimet v prahu

3. Vroči džin z okusom karamele

2 dl jabolčnega soka

1 žlica medu

3,0 cl karamela sirupa

4,0 cl gina

cimet v prahu

4. Vroči džin z okusom jagode

2 dl jabolčnega soka

1 žlica medu

4,0 cl gina z okusom jagode

cimet v prahu

Pijačo tudi primerno postrezite

Seveda pa na koncu ne pozabite na primerno dekoracijo skodelic oziroma kozarcev, v katerih boste pijačo postregli. Najbolj h kuhanemu džinu in prazničnemu času sodijo palčke cimeta ali vanilje ter rezina pomaranče ali limone. Pri jagodnem kuhanem ginu pa je dobrodošla tudi kakšna sveža jagoda.

Foto: Jan Lukanović

Predvsem pa imejte v mislih, da pretiravanje z alkoholom škodi zdravju, in imejte pri pripravi vročega džina neko zdravo mero. Kot je razvidno tudi iz zgornjih receptov, za dva decilitra jabolčnega soka uporabite največ štiri centilitre te žgane pijače, lahko tudi manj.

