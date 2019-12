Po kuhanem vinu in kuhanem džinu še kuhano pivo? #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Foto: Getty Images

Dolga leta je imelo popoln monopol nad slovenskimi decembrskimi praznovanji kuhano vino. Predlani, še bolj pa lani nas je zajela vročica kuhanega džina.

Test kuhančkov, ki so ga lani opravili na Planetu:

Pri pivu medtem še vedno velja, da ne sme biti toplo. Tudi božične vrste piva, ki jih številni pivovarji zvarijo v prazničnem času, so še vedno pivo, ki ga ne kuhamo, "zimske" pa so zato, ker imajo nekoliko višjo stopnjo alkohola in praviloma tudi dodane praznične začimbe.

Poljaki ga obožujejo, ga bomo vzljubili tudi pri nas?

Zadnjih nekaj decembrov pa je bilo po Sloveniji že mogoče opaziti nekaj sramežljivih poskusov s ponudbo kuhanega piva in zdi se, da bi v letošnji decembrski sezoni to lahko postala nova uspešnica med vročimi alkoholnimi pijačami.

Ni dvoma, da se številni zapriseženi pivopivci ob omembi kuhanega piva skremžijo, ne gre za novo modno muho, ampak pijačo z zakoreninjeno tradicijo.

Če ste se v hladnem delu leta kdaj mudili na Poljskem, ste zagotovo že naleteli na grzane piwo, ki je prav ta pijača, o kateri govorimo - kuhano pivo. Kuhajo ga tudi v drugih državah, predvsem tistih z močno pivovarsko tradicijo, kot sta Nemčija in Anglija.

Kuhano pivo je po postopku priprave zelo podobno kuhanemu vinu, vanj dodajajo med, klinčke, cimet in ingver, pri kuhanju pa je pomembno predvsem, da ne vre, saj bo pri tem iz pijače povrela večina alkohola.

Vas je zamikalo? Tukaj je recept.

Kuhano pivo

pol litra piva (ležak, pale ale ali pšenično pivo) Foto: Getty Images

2 jušni žlici vode

3 jušne žlice medu

1 paličica cimeta

4 klinčki

2 tanki rezini svežega ingverja

1 rezina limone

V manjši ponvi zmešajte dve žlici vode in dve žlici piva, dodajte cimet, klinčke in med ter zavrite. Mešajte, da se med stopi, nato kuhajte, dokler se količina tekočine ne prepolovi. Takrat ogenj zmanjšajte, prilijte preostanek piva in dodajte rezino limone. Na majhnem ognju kuhajte, dokler se pivo ne segreje, a odstavite z ognja, preden zavre. Precedite, da odstranite začimbe, ali pa klinčke in limono uporabite za okras.

Oglejte si še: