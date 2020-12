Navodila: kako za letošnje praznike oblikovati svoj mehurček z bližnjimi

"Družabni mehurček je zaključen krog ljudi - majhna skupina zaupanja vrednih prijateljev ali sorodnikov, ki se strinjajo, da bodo spoštovali določena skupna pravila obnašanja in gibanja v času epidemije covid-19 ter se družili le med sabo," sporoča Sledilnik.org, ki je delil natančnejša navodila za druženje med letošnjimi koronskimi prazniki.

Čim manj ljudi, tem bolje!

Če se še niste, se čim prej pogovorite z ljudmi, s katerimi želite preživeti božično-novoletne praznike, a z njimi ne delite skupnega gospodinjstva. "Čim manj ljudi, tem bolje!" svetujejo in dodajajo, naj družabni mehurček vključuje le osebe, ki so se vnaprej odločile, da bodo skupaj preživele praznike, zaradi česar se bodo v prihodnjih dveh tednih izogibale druženju z različnimi drugimi ljudmi.

Če je le mogoče, naj se v tem času delo opravlja od doma. Če to ni mogoče, na delu dosledno sledite vsem priporočilom: redno prezračevanje zaprtih prostorov, ohranjanje razdalje, izogibanje tesnim stikom in gneči, nošenje maske ves čas, izogibanje skupnim sestankom v zaprtih, slabo prezračenih prostorih, izogibanje skupinskemu malicanju in pitju kave v zaprtih prostorih, redno umivanje rok in predvsem hitra samoosamitev v primeru stika z okuženo osebo ali kazanja simptomov okužbe.

Zunaj dela opravimo zgolj najnujnejše opravke in pri tem sledimo zgornjim priporočilom.

Ob tem so ponovno pozvali vse delodajalce: omogočite svojim zaposlenim delo od doma in s tem ustvarite varnejše okolje ter možnost, da si vaši zaposleni oblikujejo svoj družabni mehurček, saj bodo tako pomembno prispevali k omejevanju širjenja okužb tudi v vašem podjetju.

Kje in kako se je najvarneje družiti?

Sledilnik druženje okoli novega leta uvršča v različne ravni tveganja:

Najbolj varno in priporočljivo je druženje po spletu. "S skupino prijateljev se lahko slišimo s pomočjo različnih družabnih aplikacij — bodimo kreativni, tudi to lahko ima svoj čar."

je druženje po spletu. "S skupino prijateljev se lahko slišimo s pomočjo različnih družabnih aplikacij — bodimo kreativni, tudi to lahko ima svoj čar." Nizko tveganje predstavljajo stiki s čim manjšim številom različnih oseb in gospodinjstev, najbolje zunaj. "Lahko gremo na primer na sprehod, in če se dobro opremimo, si lahko celo privoščimo praznični zimski piknik v naravi (pozor, predpisi!), morda tudi ob tabornem ognju, kurišču ali zgolj grelcu. Ne pozabimo na maske, poskusimo držati razdaljo dveh, treh metrov ter dosledno uporabljati vsak svoj kozarec in pribor oziroma porcijo hrane, ki jo prinese vsak s sabo. Pri tem moramo poskrbeti, da si delimo prevoz samo z ljudmi iz lastnega gospodinjstva in se izogibamo javnemu prevozu, tudi če ta deluje."

Srednje tveganje predstavlja srečevanje z več osebami iz različnih gospodinjstev in brez predhodnega zmanjšanja stikov na minimum. "Še zlasti, če se namesto sprehoda odločimo za druženje zunaj za isto mizo, pogovarjanje ter glasno govorjenje brez mask in upoštevanja razdalje."

Visoko tveganje predstavljajo stiki z veliko ljudmi iz različnih gospodinjstev v zaprtih, slabo prezračenih prostorih. "Tveganje lahko sicer zmanjšamo s prezračevanjem (za največje zmanjšanje visokega tveganja priporočamo na stežaj odprta okna v času druženja in še nekaj časa po tem), nošenjem maske, umivanjem rok in ohranjanjem fizične razdalje."

Najvišje tveganje predstavljajo stiki z veliko ljudmi iz različnih gospodinjstev v zaprtih, slabo prezračenih prostorih brez sledenja priporočilom. "Pogostitve, zabave, koncerti in (žal) tudi malice, skupni obroki. Ta situacija je idealna za superširjenje koronavirusa, zato s takimi vrstami druženj še nekaj časa raje počakajmo." (O superširjenju govorimo, ko ena sama okužena oseba hkrati okuži veliko število ljudi. To se lahko zgodi v določenih oblikah druženja ali pa zato, ker ima ena sama kužna oseba v obdobju kužnosti interakcije s številnimi ljudmi.)

Da bo po novem letu lažje, priporočajo pisanje dnevnika

Po druženju z ljudmi iz različnih gospodinjstev svetujejo samoizolacijo do deset dni, saj tako "preprečimo širjenje po delovnih organizacijah in v drugih oblikah naših družabnih stikov".

"T(ak)o dolgo obdobje je včasih res težko izvedljivo, a se je tudi v tem primeru pomembno potruditi, da to obdobje traja, kolikor dolgo je mogoče, tudi če je to na primer samo pet dni. Skrbno opazujemo morebitne simptome in se z vsemi, s katerimi smo se družili, dogovorimo, da bomo ob prvih sumih na okužbo obvestili celoten mehurček."

V času božično-novoletnih praznikov priporočajo tudi pisanje dnevnika druženja, ki je "ključno za morebitno hitro obveščanje, če je prišlo do okužbe. Na začetku je smiselno obvestiti vse stike, ki smo jih imeli od dva do tri dni pred pojavom simptomov." Za to predlagajo tudi uporabo SMS-obvestilnika Covid-SPARK.

Če boste v času pred praznovanji zaznali simptome okužbe, spremenite svoje načrte in se izognite kakršnemukoli druženju. Podobno naj velja za ljudi v vašem gospodinjstvu. Velik del prenosov predstavlja širjenje v skupnih gospodinjstvih, zato tudi, če članice ali člani, ki prebivajo skupaj z okuženo osebo, (še) ne kažejo simptomov, to ne pomeni, da niso okuženi in ne morejo še koga okužiti.



Vsi stiki z ljudmi zunaj vašega gospodinjstva predstavljajo tveganje, ki pa ga lahko z zrelim in odgovornim vedenjem precej zmanjšate.

