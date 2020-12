Letošnja darila boste verjetno morali zaviti sami. Veste, kako?

Morda vam bo pri letošnjem zavijanju daril za vaše najbližje pomagal preprost nasvet Metke Sporiš iz Sanjskega šopka, ki se z dekoracijo ukvarja profesionalno: "Zavijanje darila mora biti preprosto, hitro in prijazno do okolja. Najbolje z materiali, ki jih imate zagotovo doma."

Metka je lastnica butične cvetličarne, ki je še posebej priljubljena pri nevestah in zanje izdela od 70 do 90 poročnih šopkov na leto.

Brez dvoma ima pravo žilico za okraševanje in dekoracijo, kar pride še posebej prav na letošnji december, ko bo zavijanje daril v cvetličarnah omejeno.

Pripravila je šest različnih idej, s katerimi bo zavijanje daril hitro, prijetno in okolju prijazno.

Metka ima čudovite predloge za zavijanje daril z naravnimi materiali. Foto: Arhiv Sanjski šopek

Za zavijanje daril uporabite papir

Namesto klasičnega zavijalnega papirja z božičnim potiskom, ki ga verjetno kupite vsako leto, raje uporabite klasični "natur" rjav papir ali pa navadne bele A4 liste, svetuje Metka. "Zlepite jih skupaj toliko, da dobite dovolj veliko površino za zavijanje daril različnih velikosti."

Ta ideja je primerna predvsem za tiste, ki so pri zavijanju radi ustvarjalni, saj lahko nanj "narišete ponavljajoče se vzorce, odtisnete vzorce s štampiljko, narišete ilustracijo, ga pobarvate v celoti, narišete preprosto pentljo ali pa vsakemu obdarovancu namenite personalizirano sporočilo".

Namesto klasičnega pisanega zavijalnega papirja uporabite naravnega. Foto: Arhiv Sanjski šopek

"Furoshiki" ali japonska umetnost zavijanja daril

Japonci so znani po tem, da darila zavijajo v tekstil, na zahodu pa smo navajeni darila zavijati v klasičen zavijalni papir ali pa jih preprosto samo damo v škatlo ali vrečko, pojasnjuje Metka. "Japonci uporabljajo posebne rutke, ki so primerne za darila različnih velikosti. Rutke potem ne vržejo v smeti, ampak jih uporabljajo še naprej, s čimer poskrbijo za okolje."

Zato se letos zgledujte po Japoncih: darila namesto v klasičen papir zavijte v rutko, kuhinjsko krpo, robček, kos blaga ali pa v krpice iz voska, ki so vedno bolj priljubljene. Vse to lahko namreč obdarovanec še naprej uporablja.

Ali pa darilo zavijte v lepo tkanino. Foto: Arhiv Sanjski šopek

Zavijanje v časopisni papir

Dekorativni papir stane, časopisni papir pa imate verjetno že doma. "Časopisni papir je izredno primeren za zavijanje daril različnih velikosti, je malenkost bolj robusten in nevtralen. Lahko kupite tudi tuje izdaje časopisov in tako za vsakega posameznika uporabite različne vrste papirja."

Popestrite ga lahko z rdečim trakom, z naravnimi materiali, ga poslikate s temperami ali pa mu dodate le veliko pentljo. Tako ustvarite drugačno in bolj "retro" praznično darilo.

Tudi darila, zavita v časopisni papir, so lahko videti čudovito. Foto: Arhiv Sanjski šopek

Dekoracija iz naravnih materialov

December je znan po določenih vonjih in okusih, kot so kuhano vino, cimet, suhe pomaranče in smola. Vsi ti naravni materiali so več kot dobrodošli pri zavijanju daril.

"Med sprehodom v gozdu naberite vejice in listje, doma pa pobrskajte po kuhinji, posušite pomarančo ali za okrasek vzemite cimetovo palčko ... Ko končate zavijanje, te malenkosti pritrdite na darilo ter s tem pričarajte malenkost drugačen, a še vedno prazničen in šik videz."

Poigrajte se z okraski. Foto: Arhiv Sanjski šopek

Namesto papirja uporabite steklen kozarec

Če je darilo, ki ga boste podarili, manjše, ga okrasite na drugačen način. "Uporabite klasičen steklen kozarec za vlaganje, ki ga imate zagotovo nekje doma. Kozarci so tudi prijazni do okolja, darilo pa bo zares unikatno."

Nanj napišite personalizirano voščilo, polepite ga z izrezki, okrasite z vrvico ali nanj nalepite nalepko. Dodate lahko tudi vejice ali pomaranče ali naredite večjo pentljo, dodaja Metka.

Za piko na i dodajte dišeče okraske. Foto: Arhiv Sanjski šopek

Za piko na i: Kapljica eteričnega olja

In še en skrivni Metkin nasvet, ki bo poskrbel za maksimalen učinek vašega prazničnega darila: "Ko končate zavijanje darila, ga pokapljajte s kapljico eteričnega olja. Najbolj pametno je, da pokapljate pentljo ali pa spodnji del darila. S tem vaše darilo ne bo le lepo na pogled, ampak tudi lepo dišeče."

