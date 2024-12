Zaradi tehničnih težav ustavili vse lete, potniki za praznike ostali ujeti na letališčih #video

Iz letalske družbe American Airlines so sporočili, da so zaradi tehničnih težav vsa njihova letala prizemljena in bo zato prihajalo do zamud letov. "Naše ekipe si prizadevajo čim prej odpraviti težavo, svojim strankam se opravičujemo za nevšečnosti," je za CNN sporočil tiskovni predstavnik letalske družbe.

Ameriška zvezna uprava za letalstvo je na podlagi zahteve letalske družbe American Airlines odredila ukaz, da vsa njihova letala ostanejo na tleh. Letalska družba je skopa z informacijami o tem, za kakšne težave gre.

"Hej, American Airlines samo povej nam, ali gremo domov ali ne. Prosim, ne pusti nas čakati na letališču več ur," je zapisal eden od uporabnikov družbenega omrežja X, ki je tako kot mnogi drugi obtičal na letališču.

62-letni David Myers je bil skupaj z ženo na poti k otrokom v New Orleans, ko je dobil obvestilo, da bo imel zaradi tehničnih težav let zamudo. "Varnost je vedno na prvem mestu. A koristno bi bilo, da bi sporočili kaj več informacij," je povedal za CNN.

Na družbenih omrežjih krožijo posnetki potnikov, ki ne vedo, ali bodo pravočasno doma za božič.

Letalska družba American Airlines leti na več kot 350 destinacij v več kot 60 državah. Do prizemljitve letal je prišlo le nekaj mesecev potem, ko je letalske prevoznike prizadel globalni tehnološki izpad, povezan z Microsoftovo platformo, pojavile pa so se tudi težave s programsko opremo v podjetju za kibernetsko varnost CrowdStrike, še poroča Reuters.