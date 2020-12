Korona veseli december: kako se izogniti dodatnim kilogramom?

Mnogi ste se v preteklih letih v veselem decembru zredili kakšen kilogram ali dva. Službene zabave, druženja doma in praznične pojedine so še pri tistih, ki sicer skrbno pazijo na prehrano, naredili nekaj škode. A ne nujno tiste prave škode v obliki dodatno nakopičene maščobe.

"Pomembno je razlikovati med tem, ali je za naše dodatne kilograme kriv povečan delež maščobe v telesu ali gre le za začasno napihnjenost," je za portal Healthline opozorila nutricionistka Kelli McGrane. "Mnogo praznične hrane vsebuje veliko soli, poleg tega pijemo manj vode. Tako da ni nenavadno, da se za povečanjem teže dan po kakšnem praznovanju skriva večja količina vode v telesu."

Ker je zaradi epidemije novega koronavirusa letošnji december drugačen kot kateri koli doslej – ni službenih zabav, marsikje ni božičnih sejmov s kalorično hrano in pijačo, celo praznične dni bomo morda morali preživljati doma – je pravzaprav ravno zdaj pravi čas, da malce popazite na svoje prehranjevalne navade in se izognete dodatnim prazničnim kilogramom, svetujejo strokovnjaki.

Po veselem decembru mnogi s slabo voljo zrejo v tehntnico. Foto: Getty Images

Najdite novo športno aktivnost

Zaradi veljavnih epidemioloških ukrepov mnogo ljudi dela od doma, fitnesi in telovadnice so zaprte, prav tako gledališča, kina, restavracije in klubi. Ker večino dni preživljamo doma, smo po eni strani manj fizično aktivni kot prej, po drugi pa imamo morda za odtenek več časa, saj so mnoge obveznosti, ki smo jih imeli prej, odpadle.

Zato je prav zdaj idealen čas, da se lotite telovadbe doma ali kakšne nove športne aktivnosti, kot je tek ali kolesarjenje. Na ta način boste okrepili telo in duha ter se izognili kopičenju kilogramov v veselem decembru.

Jejte bolj zdravo

Ker v tem decembru ni skušnjav na vsakem koraku, lahko veliko bolj zdravo jeste in se brez težav izognete nepotrebnim kalorijam. Tudi tistim v obliki alkohola ali brezalkoholnih pijač, ki so sicer v tem prazničnem mesecu na obiskih in službenih praznovanjih stalnica.

"Izogibajte se vnašanju kalorij s pijačo. Alkohol, vroča čokolada, kava in drugi desertni napitki lahko predstavljajo veliko količino praznih kalorij med prazniki. Izogibajte se jim ali jih vsaj omejite, kajti prav to je lahko ključno pri tem, ali boste na teži pridobili ali ne," pravi dietetik Cesar Sauza.

In če bo na koncu tako, da bodo velika družinska praznovanja božiča morala odpasti in bo vsak praznoval sam doma, lahko tokrat pripravite malce drugačno, manj kalorično, a še vedno slastno božično pojedino.

Praznične pijače vsebujejo kar nekaj kalorij. Foto: Getty Images

Ne lotevajte se ekstremov

Se vam je že zgodilo, da ste si rekli: "Januarja začnem z dieto in telovadbo," potem pa ste vse tja do novega leta na veliko jedli in si dajali duška, saj ste hoteli izkoristiti še zadnje dni, ko vam je pri hrani vse dovoljeno? No, potem vsekakor ni dobro, da se zatekate k takšnim ekstremom, kajti resnica je, da že majhne spremembe, ki jih lahko naredite takoj, štejejo, pravijo strokovnjaki.

Zakaj bi vsak teden trikrat pekli piškote, ki se jim ne morete upreti, če je povsem dovolj za trenutne potrebe, ko nimate obiskov, ki bi jih razvajali z domačimi dobrotami, da pečete le tu in tam? Ni se vam treba povsem odpovedati sladkarijam, če jih imate radi. Veliko boste za izogibanje pridobivanju prazničnih kilogramov naredili že s tem, da boste po njih posegli na primer trikrat tedensko in ne prav vsak dan.

Razmišljajte pozitivno

To je v trenutnih razmerah zagotovo lažje reči, kot storiti. A dejstvo je, da se mnogi takrat, ko so na tleh – depresivni, tesnobni, malodušni – radi zatečejo k tako imenovanemu čustvenemu prenajedanju. Zato je v teh časih še posebej pomembno, da se skušate pozitivno naravnati in ne glede na vse v trenutni situaciji najti nekaj pozitivnega. Tako boste namreč posredno zmanjšali tudi možnost kopičenja dodatnih prazničnih kilogramov, ki bi lahko bili rezultat čustvenega prenajedanja.

Skušajte ostati pozitivni in se v težkih trenutkih ne zatekajte k hrani.