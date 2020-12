Na Trgu svetega Petra v Vatikanu so danes slovesno osvetlili božično drevo, ki ga je Vatikanu letos podarila Slovenija. Zunanji minister Anže Logar je v svojem govoru ob tej priložnosti poudaril, da je 30 metrov visoka smreka iz kočevskih gozdov darilo in zahvala Svetemu sedežu pri osamosvajanju Slovenije.

"Iz pragozda v Vatikan," je še dejal minister in povedal, da je avtohtona slovenska smreka stara 75 let in tehta sedem ton. Slovensko božično drevo v srcu krščanstva je po besedah Logarja sporočilo miru in tudi pomemben prispevek k predstavljanju Slovenije v svetu.

Cvikl: Drevo prihaja z območja, ki je namočeno s krvjo mučencev

Mariborski nadškof metropolit Alojzij Cvikl pa je poudaril, da letošnje drevo prihaja z območja, ki je namočeno s krvjo mučencev po drugi svetovni vojni. Kljub temu je to drevo po njegovih besedah znamenje Božje ljubezni, ki je zelena, večna.

Lučke na božičnem drevesu, ki ga krasijo okraski iz Slovenije, je prižgal nekdanji slovenski veleposlanik v Vatikanu Ivan Rebernik.

Letos je bila sprejeta skoraj desetletje stara slovenska pobuda

Božično drevo Vatikanu vsako leto podari druga država ali regija. Letos je bila sprejeta skoraj desetletje stara slovenska pobuda o postavitvi slovenskega božičnega drevesa. To je drugič, da je Slovenija Vatikanu poklonila božično drevo: prvič je to storila leta 1996.

Slovenija je v Vatikan poleg smreke za trg pred baziliko letos poslala še 42 manjših smrek in belih jelk, ki krasijo zunanje površine mesta in vatikanske urade. Slovenija je poskrbela tudi za okrasitev božičnih dreves, okrasje zanje je izdelalo 400 prostovoljcev.