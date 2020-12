Čarobni recept: čokoladne kroglice

Okusne in sladke, da se kar stopijo v ustih. Predstavljamo neverjetno slastne čokoladne kroglice, ki jih bo prehitro zmanjkalo. So tudi odlična ideja za praznično obdarovanje.

Foto: Getty Images

Sestavine:

200 gramov temne čokolade

150 mililitrov sladke smetane

30 gramov masla

žlica konjaka (lahko tudi dve)

50 gramov kakava v prahu

Priprava:

Najprej pripravimo čokoladni ganaš, rahlo kremo iz čokolade, smetane in masla. Čokolado nasekljamo in jo shranimo v skledi. Smetano in maslo segrejemo nad srednjim ognjem, tik preden smetana zavre, ogenj ugasnemo, smetano pa prelijemo po čokoladi. Počakamo, da smetana segreje čokolado, šele nato zmes premešamo, da dobimo enakomerno maso. Vlijemo še konjak, spet premešamo, nato pa pokrijemo s folijo in za vsaj štiri ure postavimo v hladilnik, da se krema strdi.

Iz ohlajene kreme s pomočjo žličke ali naprave za sladoledne kepice oblikujemo kroglice, ki jih povaljamo v kakavu. Kakav lahko zamenjamo tudi s sladkorjem v prahu, kokosovo moko, mletimi lešniki, pistacijami …

Foto: Getty Images

