Praznična peka: pripravite božični sadni kruh #video

Več v videu:

Sadni kruh

60 dag moke tipa 850 Foto: Jan Lukanović

1 kocka kvasa, voda, sol

15 dag suhih sliv

20 dag marelic

5 dag orehov

5 dag rozin

10 dag brusnic

15 dag jabolk

5 dag hrušk

Z moko, kvasom, vodo in soljo zamesimo testo in ga pustimo nekaj časa vzhajati. Jabolka in hruške narežemo ter jih namočimo v vino, preostalo suho sadje pa namočimo v rum in pustim nekaj časa stati, najbolje čez noč. Ko testo lepo vzhaja, dodamo sadje in previdno pregnetemo. Testo stehtamo in nato dodamo toliko sadja, kolikor imamo testa.

Pustimo, da spet vzhaja, nato rahlo oblikujemo hlebec, ki ga položimo v pomokano košaro in spet pustimo, da vzhaja (vsaj eno uro). Nato ga v krušni peči pečemo 50 minut. Tudi v pečici ga pecite skupno 50 minut, najprej 15 minut na 220 stopinjah Celzija, nato pa do konca na 210 stopinjah Celzija.

Pa dober tek!

Prispevek je nastal v sodelovanju z gostilno Pri kozolcu iz Vojnika.

