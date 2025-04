Cene življenjskih potrebščin so se aprila na letni ravni zvišale za 2,3 odstotka, potem ko je bila inflacija marca dvoodstotna. Na rast so najbolj vplivale podražitve hrane in brezalkoholnih pijač. V mesečni primerjavi je bila inflacija aprila 1,3-odstotna, k temu pa so največ prispevale podražitve počitniških paketov.

Kot je danes objavil statistični urad, je k letni inflaciji največ oziroma 1,1 odstotne točke prispevala podražitev hrane in brezalkoholnih pijač, ki je bila 5,9-odstotna. Sledile so podražitve v skupinah oblačila in obutev (za 4,2 odstotka), rekreacija in kultura (za tri odstotke) ter restavracije in hoteli (za 4,4 odstotka) - te so inflacijo dodatno zvišale vsaka za 0,3 odstotne točke.

Aprila lani je bila stopnja inflacije triodstotna.

Storitve so se aprila letos v medletni primerjavi v povprečju podražile za 3,2 odstotka, blago pa za 1,8 odstotka. Pri poltrajnem blagu so bile cene višje za 3,9 odstotka in pri blagu dnevne porabe za 1,9 odstotka, medtem ko so se pri trajnem blagu znižale za 0,3 odstotka.

Na mesečni ravni najbolj navzgor počitniški paketi

Na mesečno inflacijo so najbolj vplivale višje cene počitniških paketov. Ti so se podražili za 13,6 odstotka in k inflaciji prispevali 0,5 odstotne točke.

Z 0,4 odstotne točke so sledile podražitve obutve (za 20 odstotkov), s po 0,1 odstotne točke pa še podražitve letalskega potniškega prevoza (za 26,3 odstotka), opreme za šport, taborjenje in rekreacijo na prostem (za devet odstotkov), nastanitvenih storitev (za 5,5 odstotkov), zelenjave (za 4,2 odstotka), mesa (za 2,6 odstotka) ter pohištva in stanovanjske opreme (za 1,9 odstotka).

Občutna pocenitev goriv

Po drugi strani so inflacijo za 0,1 odstotne točke ublažila cenejša tekoča goriva (za 6,3 odstotka) ter goriva in maziva za osebna vozila (za 3,1 odstotka), pa tudi potrošni material za gospodinjstvo, ki se je pocenil za 4,1 odstotka.

Letna rast cen, merjena s harmoniziranim indeksom cen življenjskih potrebščin, ki se uporablja za primerjave v EU, je bila aprila 2,3-odstotna. Marca je bila inflacija po tem indeksu 2,2-odstotna. Mesečna rast cen je aprila dosegla 0,8 odstotka.

Cene storitev so bile po tem indeksu na letni ravni v povprečju višje za 3,8 odstotka, cene blaga pa za 1,5 odstotka. Poltrajno blago se je podražilo za 3,1 odstotka in blago dnevne porabe za 1,7 odstotka, medtem ko se je trajno blago pocenilo za odstotek.