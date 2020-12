Čarobni recept: Omamno dišeči cimetovi piškotki

Brez cimetovih piškotkov v prazničnem času pač ne gre. Ne le da med peko kuhinjo napolnijo z božanskim vonjem, so tudi izjemno okusni in preprosti za izdelavo. Pri peki lahko sodelujejo tudi otroci, ki bodo še posebej navdušeni nad krašenjem s sladkorno glazuro.

Za testo potrebujemo:

500 gramov mletih mandljev

5 beljakov

450 gramov sladkorja v prahu

2 žlički mletega cimeta

1 žlička ruma (ni obvezno)

Za sladkorno glazuro prihranimo skodelico sladkorja v prahu in skodelico snega iz beljakov.

Foto: Getty Images Iz beljakov stepemo trd sneg in vanj med mešanjem vtepemo sladkor v prahu. Mandljevo moko presejemo, da odstranimo večje koščke. Nežno jo vmešamo v sneg, skupaj s cimetom in rumom. Hitro vgnetemo testo, ga zavijemo v folijo in za eno uro postavimo v hladilnik. Delovno površino potresemo s sladkorjem v prahu in testo razvaljamo na centimeter debelo. Z modelčki izrežemo zvezdice (lahko pa tudi druge oblike). Piškotke polagamo na pladenj, obložen s peki papirjem.

Glazuro pripravimo tako, da skupaj zmešamo skodelico sladkorja in skodelico snega. Nadevamo jo v plastično vrečko, ki ji odrežemo konec, ter okrasimo piškotke. Ti naj se čez noč sušijo na sobni temperaturi.

Pečico segrejemo na 160 stopinj Celzija in piškotke pečemo 7-8 minut. Ohlajene lahko spravimo v pločevinasto škatlo s pokrovom, kjer zdržijo do dva tedna.