Praznični recepti, ki bodo vedno navdušili

Naj med letošnjimi prazniki zadiši po pristni domačnosti. Od hrustljave in sočne pečenke do slastne sladice. Predstavljamo vam praznični jedilnik, s katerim gotovo ne boste zgrešili. Vaši gostje bodo navdušeni!

Priprava praznične pojedine pogosto spremljajo dvomi, stres in živčno pričakovanje, ali bodo vaše jedi požele želeno navdušenje in boste s pravimi okusi resnično pričarali pravo praznično vzdušje. Dejstvo je, da so decembrski prazniki v znamenju dobrih jedi, tradicionalnih okusov in veselega druženja za mizo. Zato je misel, da bi prav s svojo večerjo utegnili pokvariti celotno praznovanje, prava nočna mora.

Letos imate še ravno dovolj časa, da se v miru pripravite in z našimi neprecenljivimi nasveti pripravite pogostitev, o kateri bodo vaši povabljenci govorili še vse naslednje leto.

Slastne jedi za najbolj praznično obdobje

Predstavljamo vam predlog za trihodni jedilnik, ki ga lahko pripravite za letošnjo praznično pojedino. Pozor: vse tri jedi imajo prav posebnega aduta.

Sestavine:

800 g krompirja

1 veliki sladki krompir

1 jajce

1 skodelica tanko naribanega parmezana in nekaj za po vrhu narastka

100 g masla in nekaj za premaz

6 majhnih modelov za peko

1/2 skodelice krušnih drobtin

8 svežih listov žajblja, nasekljanih

sol

črni poper

Priprava:

Izberite manjše modele za mafine, premažite jih z maslom in jih potrosite z drobtinami.

Olupite krompir in sladki krompir ter ga narežite na majhne kocke. Skuhajte krompirjeve kocke v slani vodi, dokler niso mehke. Odlijte preostalo vodo. Kocke sladkega krompirja skuhajte v posebni kozici. Odlijte vodo in pustite, da se ohladi.

Krompir pretlačite v gladki pire. Vmešajte maslo, parmezan in jajce. Začinite z nasekljanim žajbljem, soljo in črnim poprom. Dodajte kocke sladkega krompirja in nežno premešajte.

Krompirjevo zmes vlijte v modele za peko in po njih potrosite nekaj parmezana, soli in črnega popra.

Pecite 15–17 minut v sredini pečice pri 220 °C z malo pare, dokler narastki niso lepo zlato obarvani.

Mafine nato postrezite na krožniku z nekaj listi sveže solate.

Sestavine:

1 kg jagnječje pečenke brez kosti,

1 jedilna žlica oljčnega olja,

morska sol,

mleti črni poper,

1 kozarec rdečega vina,

10 strokov česna (neolupljenih),

2 jedilni žlici francoske gorčice,

6 vejic rožmarina,

6 vejic timijana,

1 skodelica piščančje jušne osnove,

4 jedilne žlice rjavega sladkorja,

1 jedilna žlica masla

Priprava:

Dve jedilni žlici sladkorja, olje, gorčico, sol in poper zmešajte v veliki skledi.

Jagnječjo pečenko zavežite s kuhinjsko vrvico. Meso postavite v veliko ognjevarno posodo s kožo obrnjeno navzgor. Dodajte česen ter vejice rožmarina in timijana, marinado in jušno osnovo.

Po jagnjetini potresite še preostali sladkor. Pečenko pecite pri 180 °C na nastavitvi z malo pare, dokler notranja temperatura ne doseže 54–60 °C, tj. po približno dveh urah in 20 minutah.

Ko je pečenka pečena, prelijte preostale sokove v kozico in dodajte en kozarec rdečega vina. Začinite s soljo in črnim poprom. Pustite, da omaka narahlo vre 10 minut. Medtem segrejte v ponvi eno jedilno žlico masla in nekaj oljčnega olja ter popecite pečenko na visoki temperaturi, dokler ni zlato obarvana po celotni površini.

Na tanko narežite meso in ga postrezite z omako.

Sestavine:

Osnova

100 g maslenih piškotov, 2 žlički sladkorja, 60 g masla (stopljenega)

Nadev

500 g skute, 2 žlici večnamenske moke, 3 srednje velika jajca, 40 ml kisle smetane, 1 čajna žlička vaniljevega izvlečka

Priprava:

Pečico segrejemo na 180 °C, nato zmeljemo maslene piškote v mešalniku, da nastanejo drobtine. Drobtine zmešamo s stopljenim maslom in sladkorjem, nato pa mešanico vlijemo v okrogel pekač za torto s premerom 16 cm. Da bo piškotna osnova hrustljava in okusna, jo 10 minut pečemo pri 180 °C.

Skuto stepamo, dokler ne postane kremasta, nato dodamo sladkor, kislo smetano, vaniljev izvleček, moko in jajca. Priporočamo peko s pomočjo pare.

Nadev vlijemo na piškotno osnovo in pečemo 15 minut pri 180 °C. Nato znižamo temperaturo na 120 °C in pečemo še nadaljnjih 25 minut oz. dokler se torta ne strdi in je le sredina torte vlažna in nestabilna. Vzamemo jo iz pečice in jo postavimo na stojalo. Nato pustimo, da se skutna torta hladi, dokler ni popolnoma strjena in gladka kot svila.

Ali ste vedeli?



Parne pečice so že desetletja skrito orožje vrhunskih restavracij. Dodatna vlaga izboljša okus in teksturo, hkrati pa ohrani hrustljavost, zato je vsak obrok mojstrovina.

VAŠ novi adut v kuhinji: parna pečica

S pomočjo parne pečice bo vsaka jed dobila čisto novo dimenzijo. Idealne so za pečenje najrazličnejših vrst mesa, kruha in sladic. In rezultat? Kruh bo bolj mehak in puhast, njegova skorja pa nebeško hrustljava. Meso bo prav takšno, kot bi ga pripravil šef v kakšni vrhunski kuhinji: znotraj sočno, zunaj pa hrustljavo. Prava kulinarična fantazija bo tudi priprava najrazličnejših sladic.

Izberite parno pečico Electrolux, ki poleg običajnega pečenja omogoča pečenje s pomočjo pare. Na voljo imajo različne modele, ki se razlikujejo tudi po tem, koliko pare lahko dodate med pečenjem:

• 25 % pare: za pečenje perutnine in drugega mesa. Vroči zrak bo poskrbel za hrustljavo zapečeno skorjico, medtem ko bo para ohranila sočno in nežno sredico, ki se kar topi v ustih.

• 50 % pare: za nežno zapečeno skorjo kruha ali sladic in za pogrevanje že pripravljenih jedi, brez skrbi, da se bodo izsušile. Pogrete jedi bodo tako okusne, kot da ste jih pravkar skuhali.

• 100 % pare: za pripravo nežnih jedi, kot so ribe, riž, kuskus ali zelenjava, saj kuhanje na pari ohrani vitamine in minerale ter poudari naravne arome.

• pečica SousVide: s parno pečico SousVide si lahko zagotovite okuse vrhunskih restavracij. S tehniko SousVide so sestavine vakuumsko zapakirane v vrečko skupaj z začimbami. Vse skupaj se nato kuha na nizki temperaturi s paro, kar zagotavlja najintenzivnejše okuse jedi, ki ste jih kadarkoli občutili. Zdaj lahko to preizkusite tudi doma s parno pečico SousVide.

svojim jedem poudarite okuse,

ohranite hrano sočno in preprečite, da bi se izsušila,

enakomerno skuhate jedi,

ohranite več hranilnih snovi, vitaminov in mineralov,

pri pripravi uporabite manj olja in maščob,

kuhate do 20 odstotkov hitreje,

hkrati kuhate glavno jed in posladek, saj se okusi ne mešajo med seboj,

kuhate z zamrznjenimi sestavinami, ne da bi jih bilo treba prej odmrzniti.

Iščete bolj zdrave načine kuhanja? Izberite paro!

Parne pečice Electrolux zmorejo še več – tudi kuhanje na pari, ki postaja vedno bolj priljubljena tehnika priprave hrane, saj se na ta način ohranjajo vitamini in minerali. Živila niso prekuhana in so zato tudi lepša na pogled, saj ohranijo lepo naravno barvo.

Oglejte si bogato ponudbo parnih pečic Electrolux, izberite tisto, ki se najbolj poda vašemu kuharskemu slogu in začnite ustvarjati. Že te praznike lahko iz vaše kuhinje zadiši po slastni domači hrani.