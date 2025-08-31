Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

M. T., STA

Nedelja, 31. 8. 2025, 10.06

39 minut

Maldivi: Velika sprememba na rajskih otokih

Popolno prepoved lova na morske pse so na Maldivih uvedli marca 2010, že pred tem pa so bile od leta 1998 za tak ribolov vzpostavljene izjemno stroge omejitve.

Popolno prepoved lova na morske pse so na Maldivih uvedli marca 2010, že pred tem pa so bile od leta 1998 za tak ribolov vzpostavljene izjemno stroge omejitve.

Foto: Shutterstock

Maldivi, luksuzna počitniška destinacija v Indijskem oceanu, bodo odpravili skoraj tri desetletja staro prepoved lova na morske pse, so ta teden sporočili iz Maleja.

Morski psi so na Maldivih nekoč predstavljali drugi najpomembnejši morski ulov, takoj za tuno, ki je še danes glavno izvozno blago države z okoli pol milijona prebivalci.

