Maldivi: Velika sprememba na rajskih otokih

Maldivi, luksuzna počitniška destinacija v Indijskem oceanu, bodo odpravili skoraj tri desetletja staro prepoved lova na morske pse, so ta teden sporočili iz Maleja.

Morski psi so na Maldivih nekoč predstavljali drugi najpomembnejši morski ulov, takoj za tuno, ki je še danes glavno izvozno blago države z okoli pol milijona prebivalci.

Oblasti so lov na morske pse prepovedale, potem ko so ugotovile, da več prihodkov zagotovijo obiski potapljačev kot prodaja olja morskih psov.

Lov bo dovoljen od novembra, a le na določeno vrsto morskih psov

Popolno prepoved lova na morske pse so uvedli marca 2010, že pred tem pa so bile od leta 1998 za tak ribolov vzpostavljene izjemno stroge omejitve.

Oblasti na Maldivih so prepričane, da bo lov na morske pse pomenil pomemben nov vir prihodkov. Foto: Shutterstock

Predsednik Maldivov Mohamed Muizzu pa se je zdaj določil za spremembe te ribolovne politike in pozval domačine, naj se pripravijo na lov morskih psov gulperjev oziroma tako imenovanih morskih psov požiralcev. Dovoljen bo z novembrom, in sicer v skladu "s celovitim načrtom upravljanja".

Muizzu je prepričan, da bo šlo pri tem ribolovu za pomemben vir prihodkov.