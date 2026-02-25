27-letna šimpanzinja Neža je v ljubljanskem živalskem vrtu 2. januarja letos tretjič postala mama. Z Borisom, 38-letnim samcem, ki je v Ljubljano prišel iz zagrebškega živalskega vrta, sta se razveselila mladiča Toga. Nov član družine se je pridružil starejši sestri Leoni in bratcu Taiu.

"Porod je bil pričakovan, vendar ne do dneva natančno. Zjutraj ob hranjenju smo opazili, da se Neža vede nekoliko drugače, zato smo sklepali, da se bliža porod. Ker je Neža izkušena mama, je porod potekal hitro, brez zapletov in povsem samostojno. Oskrbniki smo se umaknili in dogajanje ves čas spremljali prek kamer. Tudi preostala šimpanzja družina se je med porodom umaknila," je dogajanje opisal oskrbnik šimpanzov Tomaž Mur, ki je bil prisoten ob porodu.

Foto: ZOO Ljubljana

Ime Togo ni naključje

Ime Togo so mladiču izbrali oskrbniki po zahodnoafriški državi Togo, kjer so zahodni šimpanzi (Pan troglodytes verus) v naravi že lokalno izumrli. Enaka usoda je doletela tudi populacije v sosednjih državah Benin in Burkina Faso.

Populacija zahodnih šimpanzov se je v zadnjih 25 letih zmanjšala za približno 80 odstotkov. Svetovna zveza za varstvo narave (IUCN) ocenjuje, da jih danes v naravi zahodne Afrike živi le še med 18 tisoč–55 tisoč. Zahodne šimpanze ogroža predvsem izguba življenjskega prostora, ki jo povzročajo razvoj gojenja oljnih palm, kavčukovca, evkaliptusa in sladkornega trsa. H krčenju habitata prispevajo tudi sečnja, rudarjenje in pridobivanje nafte, kar vodi tudi k razdrobljenosti njihovega okolja.

Foto: ZOO Ljubljana

Nekoč obsežen in povezan habitat se je zmanjšal na manjše gozdne zaplate, ločene s kmetijskimi zemljišči, cestami in drugimi človeškimi posegi. Družinam šimpanzov je zato močno omejen dostop do virov hrane, hkrati pa tudi do stikov z drugimi skupinami šimpanzov, kar vodi v zmanjševanje genetske raznolikosti. Ker se kmetijstvo širi v življenjska območja šimpanzov, ti vse pogosteje posegajo po kmetijskih pridelkih, zaradi česar jih lokalni prebivalci pogosto dojemajo kot škodljivce in jih preganjajo. Bližnji stik med ljudmi in šimpanzi pa povzroča tudi vedno pogostejše preskoke človeških bolezni na šimpanze, ki nanje niso prilagojeni in odporni. Najnevarnejša je virusna bolezen ebola, ki je ponekod povzročila tudi lokalna izumrtja vrste. Zelo nevarne za divje populacije pa so tudi gripa, tuberkuloza, gobavost, poliomielitis ter mnoge druge.

Mama mladiča pokaže, a ne dovoli fotografiranja

"Vsako novo rojstvo prinaša v živalski vrt veselje, za nas veterinarje pa tudi nove izzive. Neža nam mladiča pokaže, da ga lahko vizualno ocenimo – preverimo število prstov in morebitne prirojene posebnosti, ne dovoli pa fotografiranja. Prek opazovanja in sodelovanja z oskrbniki spremljamo, ali mladič sesa, pridobiva težo in se normalno razvija," pa je rojstvo komentiral vodja veterinarjev v ZOO Ljubljana dr. Pavel Kvapil.

Foto: ZOO Ljubljana

Veterinar Peter Omejc je opozoril tudi na pomen varnosti: "Šimpanzi so zelo občutljivi na človeške bolezni. Kar je za nas blag prehlad, je zanje lahko tudi smrtno nevarno. Zato vsi, ki smo v bližnjem stiku z njimi, dosledno uporabljamo biovarnostne ukrepe. Obiskovalce prosimo, da so do šimpanzov spoštljivi – naj ne trkajo po steklu, naj se umaknejo, če so bolni, in tako pomagajo preprečevati širjenje bolezni."

Prva leta so ključna

Samice šimpanzov imajo mladiče na štiri do sedem let, brejost pa traja približno sedem mesecev in pol. Običajno skotijo enega mladiča, ki je ob rojstvu popolnoma odvisen od matere. Mladiči tehtajo okoli 1,5 do 2 kg, rodijo se brez zob, z redko dlako in zelo slabim vidom.

Ker se mati veliko giblje, se mladič v prvih tednih močno oprijema njene dlake na trebuhu, šimpanzinja pa ga prve dni dodatno podpira. Prve mesece se malčki prehranjujejo izključno z materinim mlekom. Okoli 3. do 6. meseca začnejo postopno okušati trdo hrano, raziskovati okolico in se tesneje povezovati z ostalimi člani družine.

Dojenje lahko traja od štiri do pet let, v tem času pa se mladiči učijo socialnih pravil, komunikacije in uporabe orodij. Ob mami ostanejo od 7 do 11 let. Samice se ob zrelosti preselijo v druge skupine, samci pa običajno ostanejo vse življenje v matični skupini.

Najprej čas miru in navezovanja, nato ogled za obiskovalce

"Mladiča ne pokažemo takoj javnosti, saj želimo, da se poporodno obdobje mirno in varno zaključi, da se vez med mamo in mladičem dobro vzpostavi in da ga sprejme celotna družina šimpanzov. Ko vidimo, da je vse v najlepšem redu, mladiča postopno predstavimo tudi obiskovalcem," pa je pojasnil dr. Marjan Kastelic, veterinar v ljubljanskem živalskem vrtu.