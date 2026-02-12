Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
A. P. K.

Četrtek,
12. 2. 2026,
14.17

Osveženo pred

42 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
Cerkniško jezero gozd narava pust živali Notranjski regijski park kamera divje živali risi

Četrtek, 12. 2. 2026, 14.17

42 minut

Kamera v naravnem okolju ujela evrazijskega risa. Kam se odpravlja?

Avtor:
A. P. K.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Ris v gozdu kamera | Kot so pojasnili oskrbniki, se njihov Notranjski park nahaja prav na območju, na katerem prebiva tudi evrazijski ris. | Foto Facebook/Notranjski park

Kot so pojasnili oskrbniki, se njihov Notranjski park nahaja prav na območju, na katerem prebiva tudi evrazijski ris.

Foto: Facebook/Notranjski park

Ena izmed stacionarnih kamer na območju Notranjskega regijskega parka je ujela evrazijskega risa v njegovem naravnem habitatu. Kot so se pošalili varuhi parka, v mistični deželi Cerkniškega jezera že diši po ljubezni in tudi pustu.

Na Facebook strani Notranjskega parka so se ob nočnem posnetku pošalili, da je njihova fotopast ujela risa, ki očitno ni želel zamuditi vabila Pust v Cerknici na Zlato ohcet in da mu zdaj manjka le še prava spremljevalka.

Nadaljevali so v resnejšem tonu in pojasnili, da je prav zimsko in zgodnje pomladno obdobje čas parjenja risov. Samci zato v tem času označujejo teritorij in oddajajo značilne klice, s katerimi privabljajo samice, te pa so izbirčne in se zadržujejo na območjih z zadostno količino plena in zavetjem, so še dodali.

Skrbniki Notranjega parka so ob posnetku risa še pojasnili, da se njihov park nahaja na območju, kjer prebiva evrazijski ris. "Vse obiskovalce prosimo, da po obisku parka smeti odnesete s seboj do najbližjih smetnjakov, da imate pse ves čas na povodcu ter da hodite po označenih pohodniških poteh. Hvala, ker skupaj z nami varujete naravo in njene prebivalce," so še zapisali skrbniki.

Risa najhitreje prepoznamo po izrazitih čopkih na uhljih in značilnem vzorcu na njegovem kožuhu. | Foto: Shutterstock Risa najhitreje prepoznamo po izrazitih čopkih na uhljih in značilnem vzorcu na njegovem kožuhu. Foto: Shutterstock

Evrazijski ris (latinsko Lynx lynx) je največja prostoživeča mačka v Evropi. Njegov kožuh je rjavo obarvan, z značilnim vzorcem lis in pik. Ob straneh glave ima čope daljše dlake, njegovo telo pa je podolgovato s krajšimi sprednjimi in nekoliko daljšimi zadnjimi nogami, ki mu pri lovu omogočajo hitre in dolge skoke. V naravi ris živi do 12, v ujetništvu pa do 25 let, je zapisano na straneh Kočevsko.

Risom razgiban teren ustreza

Življenjski prostor risom v Evropi nudijo gozdovi. V Sloveniji so risi prisotni večinoma na območju dinarskih jelovo-bukovih gozdov, ki so dokaj redko poseljeni in imajo razgiban teren, ki risom ustreza – skale jim služijo kot razgledne točke, zelo radi pa hodijo tudi po podrtih deblih.

Oglejte si še:

Pes
Novice Šokantno odkritje: psi v Ukrajini niso več enaki kot pred vojno
volkovi, Kočevsko
Novice Kamera ujela redke prizore tropa volkov na Kočevskem #video
volkovi, volk, divja žival, zima, trop
Novice V okolici Plitviških jezer kamera ujela trop volkov v lovu za hrano #video
Divja žival, kuna
Novice Lovska družina delila posnetek zanimivega nočnega dogajanja: mrzla noč je zamrznila kal
Cerkniško jezero gozd narava pust živali Notranjski regijski park kamera divje živali risi
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Vrhunska ponudba

Vrhunska ponudba

Odkrijte izbrane televizorje, pametne ure, opremo za fitnes in druge top izdelke v naši E-trgovini. Kupujte brez skrbi – do 24 obrokov brez obresti in z brezplačno dostavo.
Izberite svoj paket Naj

Izberite svoj paket Naj

V času olimpijskih iger izkoristite top ponudbo in s paketi Naj za naše olimpijce v Cortini navijajte neomejeno.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.