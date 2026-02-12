Kamera v naravnem okolju ujela evrazijskega risa. Kam se odpravlja?

Ena izmed stacionarnih kamer na območju Notranjskega regijskega parka je ujela evrazijskega risa v njegovem naravnem habitatu. Kot so se pošalili varuhi parka, v mistični deželi Cerkniškega jezera že diši po ljubezni in tudi pustu.

Na Facebook strani Notranjskega parka so se ob nočnem posnetku pošalili, da je njihova fotopast ujela risa, ki očitno ni želel zamuditi vabila Pust v Cerknici na Zlato ohcet in da mu zdaj manjka le še prava spremljevalka.

Nadaljevali so v resnejšem tonu in pojasnili, da je prav zimsko in zgodnje pomladno obdobje čas parjenja risov. Samci zato v tem času označujejo teritorij in oddajajo značilne klice, s katerimi privabljajo samice, te pa so izbirčne in se zadržujejo na območjih z zadostno količino plena in zavetjem, so še dodali.

Skrbniki Notranjega parka so ob posnetku risa še pojasnili, da se njihov park nahaja na območju, kjer prebiva evrazijski ris. "Vse obiskovalce prosimo, da po obisku parka smeti odnesete s seboj do najbližjih smetnjakov, da imate pse ves čas na povodcu ter da hodite po označenih pohodniških poteh. Hvala, ker skupaj z nami varujete naravo in njene prebivalce," so še zapisali skrbniki.

Risa najhitreje prepoznamo po izrazitih čopkih na uhljih in značilnem vzorcu na njegovem kožuhu. Foto: Shutterstock

Evrazijski ris (latinsko Lynx lynx) je največja prostoživeča mačka v Evropi. Njegov kožuh je rjavo obarvan, z značilnim vzorcem lis in pik. Ob straneh glave ima čope daljše dlake, njegovo telo pa je podolgovato s krajšimi sprednjimi in nekoliko daljšimi zadnjimi nogami, ki mu pri lovu omogočajo hitre in dolge skoke. V naravi ris živi do 12, v ujetništvu pa do 25 let, je zapisano na straneh Kočevsko.

Risom razgiban teren ustreza

Življenjski prostor risom v Evropi nudijo gozdovi. V Sloveniji so risi prisotni večinoma na območju dinarskih jelovo-bukovih gozdov, ki so dokaj redko poseljeni in imajo razgiban teren, ki risom ustreza – skale jim služijo kot razgledne točke, zelo radi pa hodijo tudi po podrtih deblih.

Oglejte si še: