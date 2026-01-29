Ena izmed stacionarnih kamer je na Kočevskem ujela redek prizor in posnela trop devetih volkov, ki so se sprehajali v gozdu. Kot so dodali skrbniki na Kočevskem, gre najverjetneje za Goteniški trop, tovrstni posnetki pa so redki in dragoceni.

Skrbniki na Kočevskem so s stacionarno kamero posneli mimohod devetih volkov, ki pripadajo istemu tropu. "V kočevskem gozdu smo zabeležili skupino devetih volkov. Glede na lokacijo in sestavo skupine gre za Goteniški trop," so zapisali skrbniki spletne strani Kočevsko.

Poglejte:

Pojasnili so, da volkovi živijo v tesno povezanih družinskih skupinah, kjer sodelujejo pri vzgoji mladičev, varovanju ozemlja in lovu. Kot vrhunski plenilci pa imajo ključno vlogo pri ohranjanju naravnega ravnovesja v gozdnem ekosistemu. Dodali so, da so takšni posnetki redki in dragoceni ter nas opominjajo, da Kočevski gozdovi ostajajo prostor prave divjine.

Živijo v tropih s strogo določeno hierarhično lestvico

Volkovi (Canis lupus lat.) so največji predstavniki družine psov. V zimski dlaki so njihovi sivi toni bolj izraženi. Živijo v tropih s strogo določeno hierarhično lestvico. Najmanjše območje, ki ga posamezen volk potrebuje za preživetje, naj bi meril 25 kvadratnih kilometrov. Sezonska razširjenost volkov je odvisna od selitev plena. Če je le mogoče, se gibljejo po lahko prehodnem ozemlju, zato lahko njihove sledi pogosto najdemo na gozdnih (kamionskih ali traktorskih) poteh, je zapisano na spletni strani Lovske zveze Slovenije (LZS).

Volkovi človeku niso nevarni

Naenkrat lahko volk zaužije celo do deset kilogramov hrane, po drugi strani pa lahko dolgo zdrži brez nje. V populaciji prevladujejo samci, 40–50 odstotkov volkov pa propade v prvem letu življenja. Njihova življenjska doba je od 12 do 16 let. Naravnih sovražnikov skorajda nimajo, lahko pa se okužijo s steklino. Volk človeku ni nevaren, še piše na LZS.

Pri iskanju hrane lahko naenkrat prepotujejo od 40 do 70 kilometrov, znani pa so tudi primeri volkov, ki so v eni noči prehodili 160 kilometrov.

