Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
A. P. K.

Četrtek,
29. 1. 2026,
14.41

Osveženo pred

1 ura, 6 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,02

Natisni članek

Natisni članek
Kočevski gozd Kočevsko gozd živali divje živali trop posnetek kamera volkovi

Četrtek, 29. 1. 2026, 14.41

1 ura, 6 minut

Kamera ujela redke prizore tropa volkov na Kočevskem #video

Avtor:
A. P. K.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,02
volkovi, Kočevsko | Devet zdravih volkov na posnetku naj bi pripadalo Goteniškemu tropu. | Foto Facebook/Kočevsko

Devet zdravih volkov na posnetku naj bi pripadalo Goteniškemu tropu.

Foto: Facebook/Kočevsko

Ena izmed stacionarnih kamer je na Kočevskem ujela redek prizor in posnela trop devetih volkov, ki so se sprehajali v gozdu. Kot so dodali skrbniki na Kočevskem, gre najverjetneje za Goteniški trop, tovrstni posnetki pa so redki in dragoceni.

Skrbniki na Kočevskem so s stacionarno kamero posneli mimohod devetih volkov, ki pripadajo istemu tropu. "V kočevskem gozdu smo zabeležili skupino devetih volkov. Glede na lokacijo in sestavo skupine gre za Goteniški trop," so zapisali skrbniki spletne strani Kočevsko.

Poglejte:

Pojasnili so, da volkovi živijo v tesno povezanih družinskih skupinah, kjer sodelujejo pri vzgoji mladičev, varovanju ozemlja in lovu. Kot vrhunski plenilci pa imajo ključno vlogo pri ohranjanju naravnega ravnovesja v gozdnem ekosistemu. Dodali so, da so takšni posnetki redki in dragoceni ter nas opominjajo, da Kočevski gozdovi ostajajo prostor prave divjine.

Živijo v tropih s strogo določeno hierarhično lestvico

Volkovi (Canis lupus lat.) so največji predstavniki družine psov. V zimski dlaki so njihovi sivi toni bolj izraženi. Živijo v tropih s strogo določeno hierarhično lestvico. Najmanjše območje, ki ga posamezen volk potrebuje za preživetje, naj bi meril 25 kvadratnih kilometrov. Sezonska razširjenost volkov je odvisna od selitev plena. Če je le mogoče, se gibljejo po lahko prehodnem ozemlju, zato lahko njihove sledi pogosto najdemo na gozdnih (kamionskih ali traktorskih) poteh, je zapisano na spletni strani Lovske zveze Slovenije (LZS).

Volkovi človeku niso nevarni

Naenkrat lahko volk zaužije celo do deset kilogramov hrane, po drugi strani pa lahko dolgo zdrži brez nje. V populaciji prevladujejo samci, 40–50 odstotkov volkov pa propade v prvem letu življenja. Njihova življenjska doba je od 12 do 16 let. Naravnih sovražnikov skorajda nimajo, lahko pa se okužijo s steklino. Volk človeku ni nevaren, še piše na LZS.

Pri iskanju hrane lahko naenkrat prepotujejo od 40 do 70 kilometrov, znani pa so tudi primeri volkov, ki so v eni noči prehodili 160 kilometrov.

Oglejte si še:

volkovi thumb 1
Novice Na območju Plitviških jezer kamera ujela redko viden prizor #video
Divja žival, kuna
Novice Lovska družina delila posnetek zanimivega nočnega dogajanja: mrzla noč je zamrznila kal
Jelen, sneg, divja žival
Novice Lovska družina delila neverjeten posnetek: jelen za las pobegnil tropu volkov #video
Kočevski gozd Kočevsko gozd živali divje živali trop posnetek kamera volkovi
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.