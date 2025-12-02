Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

A. P. K.

Torek,
2. 12. 2025,
10.21

V Podutiku posneli čredo divjih svinj #video

Na spletni platformi Reddit je zaokrožil posnetek divjih svinj, ki so jih v soboto zvečer opazili na območju Podutika. Kulturno in v drncu so prečkale cestišče, ko se je to izpraznilo.

Posnetek črede divjih svinj je delil eden izmed uporabnikov platforme Reddit. Čredo, v kateri je bilo okoli petnajst divjih svinj, so posneli na ovinku Podutiške ceste in ceste Pod Kamno Gorico. Kot je zapisal uporabnik, so bile divje svinje videti lepo vzgojene in so cesto prečkale brez izsiljevanja, saj so počakale na prosto pot.

Čredo divjih svinj so opazili v soboto zvečer

V komentarju je eden izmed uporabnikov dodal, da so divje svinje na območju Podutika opazili v soboto okoli 19.15. Kot je še razvidno s posnetka, se je čreda divjih svinj najprej zbrala na pločniku ob avtobusni postaji, počakala na prosto pot ter nato kulturno v koloni (ena za drugo) prečkala cestišče. Divje svinje so naposled odšle v smeri ribnika in župnijske cerkve v Podutiku.

O povečani populaciji divjih svinj in drugih divjih živali, ki zahajajo na območje naselij in mest, smo povprašali tudi Lovsko družino Toško čelo, kjer so nam odgovorili, da oni povečanega števila živali na območju svojega rajona ne opažajo oziroma o posameznih primerih niso bili obveščeni. Poleg tega populacijo divjih živali redno spremljajo in po potrebi redčijo. Ob tem so opozorili na morebitne lažne posnetke, ki lahko hitro zaokrožijo po družbenih omrežjih.

