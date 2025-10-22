Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

A. P. K.

22. 10. 2025
19.15

13 minut

Stacionarna kamera razkriva predjesensko dogajanje globoko v gozdu #video

A. P. K.

Vključili so tudi nočni posnetek divje mačke. Foto: YouTube/posnetek zaslona

Vključili so tudi nočni posnetek divje mačke.

Foto: YouTube/posnetek zaslona

Jesen se je naselila v naše kraje in ob menjavi letnega časa je tudi stran Kočevsko delilo nov posnetek kamere, ki je ujela dogajanje v osrčju Kočevskih gozdov, še preden je nastopila jesen. Gre za posnetek stacionarne kamere, ki na istem mestu v določenem časovnem obdobju posname gibanje različnih divjih živali.

Posnetek so na strani Kočevsko naslovili z Divje živali na pohodu in mu dodali opis: "Gozdovi na Kočevskem so še vedno polni življenja! V našem gozdu vsaka žival najde svoje mesto."

Oglejte si sami:

Mladi medvedki v družbi mame, čreda divjih svinj in celo gamsi

Na posnetku je videti več vrst divjih živali, ki se v svojem ritmu gibajo v osrčju Kočevskega gozda, saj ne vedo, da jih snema skrita gozdna kamera. Vidimo lahko rjavo medvedko z mladiči, gamse, ki se poženejo v tek, srnjad in jelene, ki počivajo v senci, mlade medvedke med igro, čredo divjih svinj med iskanjem hrane, nočni posnetek divje mačke, gamsa, ki uživata v družbi košute, ter nočni posnetek plašnega zajca in drugih gozdnih bitij.

Zaščiteno območje spada pod Naturo 2000

Kočevsko leži na jugu Slovenije. Gre za našo najbolj gozdnato pokrajino, saj gozdovi pokrivajo kar 91 odstotkov vseh površin. Znotraj obsežnih gozdov se skrivajo tudi pragozdovi, kjer lahko obiskovalci začutijo, kako silovita je narava v svoji najbolj prvinski obliki. V teh gozdovih prebivajo mnoge divje živali, tudi medvedi in volkovi, ki pa jih boste le stežka srečali, je zapisano na spletni strani Slovenia Outdoor. Kot dodajajo, lahko obiskovalci z malo sreče in povsem varno medveda opazujejo na vodenih ogledih po gozdu ali skozi fotografski objektiv.

Kočevsko je največje zaščiteno območje Nature 2000 v Sloveniji ter eden najbolje ohranjenih naravnih habitatov v Evropi. Največje mesto na tem območju je Kočevje.

Oglejte si še:

pragozd kamera Kočevski gozd divje svinje Natura 2000 zajec medved jesen gozd Kočevsko divje živali
